Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda şiddetli yağış nedeniyle yarıda kalan Fethiyespor-Eyüpspor karşılaşması, bir haftalık aranın ardından tamamlandı. İlk yarısını 2-1 önde kapattığı mücadeleye ikinci yarıdan devam eden Eyüpspor, deplasmanda Fethiyespor'u 4-2 mağlup ederek tur atladı.

Fethiye İlçe Stadı'nda 28 Ekim'de oynanan karşılaşmanın ilk yarısında Eyüpspor'un gollerini 20. dakikada Pintor, 45. dakikada ise El Yamiq kaydetti. Fethiyespor'un ilk yarıdaki tek golü 36. dakikada penaltıdan Mehmet Kaan'dan geldi.

İlk yarının ardından şiddetli yağış nedeniyle saha zemini suyla kaplandı. Topun zeminde farklı noktalarda sekmemesi üzerine hakem Birkan Altındaş, yardımcıları ve takım kaptanlarıyla yaptığı değerlendirme sonrasında karşılaşmayı tatil etti. Türkiye Futbol Federasyonu, mücadelenin bir hafta sonra kaldığı yerden oynanmasına karar verdi.

EYÜPSPOR İKİNCİ YARIDA FARKI AÇTI

Bugün ikinci yarısından itibaren devam eden karşılaşmada Eyüpspor, 47. dakikada David Costa ve 53. dakikada Abdelhamid Sabiri'nin golleriyle skoru 4-1'e getirdi.

Fethiyespor, 75. dakikada İrfan Akgün'ün golüyle farkı ikiye indirdi. Kalan bölümde başka gol olmayınca Eyüpspor sahadan 4-2 galip ayrıldı ve Ziraat Türkiye Kupası'nda tur atlayan taraf oldu.