Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Fenerbahçe'nin başına geçen Emre Belözoğlu'nun yerine Hollandalı teknik direktör Alfred Schreuder'i getirdi. Lacivert-beyazlı kulüp, deneyimli çalıştırıcıyla sezon sonuna kadar anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Kasımpaşa'da teknik direktörlük görevine getirilen isim belli oldu. Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe ile anlaşmasının ardından yeni teknik direktör arayışına giren İstanbul temsilcisi, Hollandalı çalıştırıcı Alfred Schreuder ile anlaşma sağladı.

Lacivert-beyazlı kulüp, Alfred Schreuder ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Kasımpaşa'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Hoş geldin Alfred Schreuder! Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Hollandalı teknik adam Alfred Schreuder ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varmıştır. Kariyerinde Club Brugge ile Belçika Ligi şampiyonluğu yaşayan Schreuder, yardımcı antrenör olarak Ajax ile Hollanda Ligi ve Kupası, Barcelona ile İspanya Kupası şampiyonlukları elde etti. Alfred Schreuder'e Kasımpaşa'mızdaki görevinde başarılar dileriz."