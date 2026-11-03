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MHK, 10. haftanın VAR kayıtlarını açıkladı! Galatasaray maçındaki konuşmalar da yayımlandı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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MHK, 10. haftanın VAR kayıtlarını açıkladı! Galatasaray maçındaki konuşmalar da yayımlandı

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasına ait VAR kayıtları kamuoyuyla paylaşıldı. Merkez Hakem Kurulu (MHK), TÜMOSAN Konyaspor-Galatasaray, Erzurumspor FK-Arca Çorum FK ve Amedspor-Eyüpspor karşılaşmalarındaki tartışmalı pozisyonlara ilişkin VAR odasında yapılan konuşmaları yayımladı.

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasına ait VAR kayıtları kamuoyuyla paylaşıldı. Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından yayımlanan kayıtlarda, TÜMOSAN Konyaspor-Galatasaray, Erzurumspor FK-Arca Çorum FK ve Amedspor-Eyüpspor karşılaşmalarındaki tartışmalı pozisyonlara ilişkin VAR odasında yapılan konuşmalar yer aldı.

İşte belirlenen maçlarda VAR ile yapılan tüm konuşmalar...

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