Celtic-Beşiktaş ve Trabzonspor-Freiburg maçlarında düdük çalacak isimler açıklandı

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Celtic ile, Trabzonspor'un ise UEFA Konferans Ligi'nde Freiburg ile oynayacağı karşılaşmaları yönetecek hakemler açıklandı. Beşiktaş maçında Alman Sascha Stegemann, Trabzonspor mücadelesinde ise Estonyalı Kristo Tohver düdük çalacak.