Celtic-Beşiktaş ve Trabzonspor-Freiburg maçlarında düdük çalacak isimler açıklandı
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Celtic ile, Trabzonspor'un ise UEFA Konferans Ligi'nde Freiburg ile oynayacağı karşılaşmaları yönetecek hakemler açıklandı. Beşiktaş maçında Alman Sascha Stegemann, Trabzonspor mücadelesinde ise Estonyalı Kristo Tohver düdük çalacak.
Beşiktaş ve Trabzonspor'un Avrupa kupalarında 5 Kasım Perşembe günü oynayacağı karşılaşmalarda görev yapacak hakemler belli oldu.
UEFA'nın açıklamasına göre, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında İskoçya temsilcisi Celtic'e konuk olacak Beşiktaş'ın maçını Alman hakem Sascha Stegemann yönetecek.
Celtic Park'ta TSİ 23.00'te başlayacak karşılaşmada Stegemann'ın yardımcılıklarını Christof Günsch ve Marco Achmüller üstlenecek. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Martin Petersen olacak.
TRABZONSPOR-FREIBURG MAÇINDA ESTONYALI HAKEM
UEFA Konferans Ligi'nin 3. haftasında Almanya ekibi Freiburg'u sahasında ağırlayacak Trabzonspor'un maçında ise Estonyalı hakem Kristo Tohver görev yapacak.
Papara Park'ta saat 20.45'te başlayacak karşılaşmada Tohver'in yardımcılıklarını Silver Koiv ve Sander Saga yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi Kevin Kaivoja olacak.