Milano derbisinde 4 gol! Diego Moreira'dan müthiş performans
İtalya Serie A'nın 10. haftasında Milan, San Siro'da karşılaştığı Inter'i 3-1 mağlup etti. Diego Moreira'nın 1 gol ve 2 asistle yıldızlaştığı Milano derbisinde kırmızı-siyahlılar, ilk yarıda buldukları gollerle sonuca gitti. Bu sezon ligde ilk kez yenilen Inter 25 puanda kalırken Milan, puanını 21'e yükseltti.
İtalya Serie A'nın 10. haftasında Milano derbisi heyecanı yaşandı. Milan, San Siro'da karşı karşıya geldiği Inter'i 3-1 mağlup ederek kritik bir galibiyete imza attı.
Dört golün atıldığı mücadelede Diego Moreira, 1 gol ve 2 asistlik performansıyla gecenin öne çıkan ismi oldu. Inter ise bu sezon Serie A'daki ilk mağlubiyetini yaşadı.
Diego Moreira'nın 1 gol ve 2 asistle yıldızlaştığı maçta Milan'ın golleri; 4. dakikada Christian Pulusic, 10. dakikada Adrien Rabiot ve 43. dakikada Diego Moreira'dan geldi. Inter'in tek golünü ise 22. dakikada Alessandro Bastoni attı.
INTER İLK KEZ KAYBETTİ! MILAN 21 PUANA YÜKSELDİ
Derbide elde ettiği galibiyetle son 5 lig maçındaki üçüncü zaferine ulaşan Milan, puanını 21'e çıkardı.
Sezonun ilk Serie A yenilgisini yaşayan Inter ise 25 puanda kaldı.
Milan, Milano derbisindeki galibiyet serisini de dört maça yükseltti.