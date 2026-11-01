İtalya Serie A'nın 10. haftasında Milano derbisi heyecanı yaşandı. Milan, San Siro'da karşı karşıya geldiği Inter'i 3-1 mağlup ederek kritik bir galibiyete imza attı.

Dört golün atıldığı mücadelede Diego Moreira, 1 gol ve 2 asistlik performansıyla gecenin öne çıkan ismi oldu. Inter ise bu sezon Serie A'daki ilk mağlubiyetini yaşadı.

Diego Moreira'nın 1 gol ve 2 asistle yıldızlaştığı maçta Milan'ın golleri; 4. dakikada Christian Pulusic, 10. dakikada Adrien Rabiot ve 43. dakikada Diego Moreira'dan geldi. Inter'in tek golünü ise 22. dakikada Alessandro Bastoni attı.