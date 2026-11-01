Lewis Hamilton Meksika GP'de pole pozisyonunu kazandı! Ferrari ile 105. kez zirvede
Formula 1 Meksika Grand Prix'sinin sıralama turlarında Lewis Hamilton, Ferrari ile ilk pole pozisyonunu elde ederek 3 yıllık hasretine son verdi. Son olarak 2023'te pole pozisyonu kazanan 7 kez dünya şampiyonu pilot, kariyerindeki bu sayıyı 105'e yükseltti. Mercedes pilotu George Russell ikinci, Ferrari'den Charles Leclerc ise üçüncü sırayı aldı.
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 2026 sezonundaki 19. yarışı Meksika Grand Prix'sinde sıralama turları heyecanı yaşandı.
Ferrari pilotu Lewis Hamilton, paylaşılan sıralama sonuçlarına göre en hızlı turu atarak pole pozisyonunun sahibi oldu. İngiliz pilot, 2023 yılından bu yana ilk kez sıralama turlarını zirvede tamamlayarak üç yıllık hasretine son verdi.
7 kez dünya şampiyonu İngiliz pilot, kariyerindeki pole sayısını 105'e yükseltti.
FERRARI İLE İLK POLE POZİSYONU!
Mercedes'ten ayrılarak Ferrari'ye katılan Hamilton, İtalyan ekibiyle sıralama turlarında ilk kez zirveye yerleşti.
Meksika'da elde ettiği sonuçla uzun süredir devam eden pole pozisyonu hasretini bitiren tecrübeli pilot, yarışa ilk sıradan başlama hakkını kazandı.
GEORGE RUSSELL İKİNCİ, CHARLES LECLERC ÜÇÜNCÜ
Paylaşılan sıralama sonuçlarına göre Mercedes pilotu George Russell ikinci sırayı elde etti.
Hamilton'ın Ferrari'den takım arkadaşı Charles Leclerc ise üçüncü sırada yer aldı.
Red Bull pilotu Max Verstappen dördüncü, Mercedes'ten Kimi Antonelli beşinci ve McLaren pilotu Lando Norris altıncı sırayı aldı.
MEKSİKA GRAND PRIX'SİNDE İLK 10 SIRA
Sıralama turlarının paylaşılan ilk 10 sonucu şöyle:
Lewis Hamilton – Ferrari
George Russell – Mercedes
Charles Leclerc – Ferrari
Max Verstappen – Red Bull
Kimi Antonelli – Mercedes
Lando Norris – McLaren
Isack Hadjar – Red Bull
Liam Lawson – Racing Bulls
Arvid Lindblad – Racing Bulls
Pierre Gasly – Alpine