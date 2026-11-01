Lewis Hamilton Meksika GP'de pole pozisyonunu kazandı! Ferrari ile 105. kez zirvede

Formula 1 Meksika Grand Prix'sinin sıralama turlarında Lewis Hamilton, Ferrari ile ilk pole pozisyonunu elde ederek 3 yıllık hasretine son verdi. Son olarak 2023'te pole pozisyonu kazanan 7 kez dünya şampiyonu pilot, kariyerindeki bu sayıyı 105'e yükseltti. Mercedes pilotu George Russell ikinci, Ferrari'den Charles Leclerc ise üçüncü sırayı aldı.