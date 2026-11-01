Emre Belözoğlu'ndan Fenerbahçe sorusuna yanıt: O göreve talip olunmaz!
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Kasımpaşa, sahasında 2-0 geriye düştüğü karşılaşmada Beşiktaş ile 2-2 berabere kaldı. Mücadelenin ardından konuşan teknik direktör Emre Belözoğlu, oyuncularının performansını değerlendirirken hakem kararlarına tepki gösterdi. Fenerbahçe'nin teknik direktörlüğüne ilişkin soruyu da yanıtlayan Belözoğlu, "Fenerbahçe'de o göreve talip olunmaz, o göreve layık görünülür" dedi.
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Kasımpaşa, sahasında Beşiktaş ile 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, takımının geri dönüşünü, ligdeki hedeflerini ve hakem kararlarını değerlendirdi.
"OYUNCULARIMI TEBRİK EDİYORUM"
Beşiktaş karşısında 2-0 geriye düşmelerine rağmen mücadeleyi bırakmadıklarını belirten Belözoğlu, oyuncularının ortaya koyduğu performanstan memnun olduğunu söyledi.
"Ligin en iyi takımlarından birine karşı değerli bir mücadele verdik. Topa sahip olmada ligin en üstünde, bireysel kalitesi yüksek bir takıma karşı oyuncularım geri dönüş gösterdiler. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Skora etki edecek büyük hatalar olmasına rağmen vazgeçmediler. Herkesin emeğine sağlık. Beşiktaş'a bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum"
"MUTLULUK VERİCİ BİR BAŞLANGIÇ OLDU BİZİM İÇİN"
Takımının ligdeki performansını ve hedeflerini değerlendiren Belözoğlu, Süper Lig'de güçlü rakiplere karşı oynadıkları karşılaşmalarda ortaya koydukları futbolun kulübün vizyonu açısından önemli olduğunu vurguladı.
Genç bir takıma sahip olduklarını belirten Belözoğlu, her karşılaşmayı kazanmayı hedeflediklerini ifade ederek şunları söyledi:
"Galatasaray, çok zor puan kaybediyor. Büyük takımların, onları yakalamaya çalıştığı bir lig var. Ligde kaliteli oyuncular var. Bizim net hedefimiz her maçı kazanmak. Onun üstünde bir hedef söylemem olmaz, genç bir takımız. 10'uncu haftada ligin tepesinde olan takımlara karşı oynadık. Oyunu hiç kaybetmedik. Bu, kulübün vizyonu için değerli. Ligin kalitesinin artması, izleyenler için keyifli hale geliyor. Oyuncularım özveriyle oynuyorlar. Mutluluk verici bir başlangıç oldu bizim için"