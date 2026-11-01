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Emre Belözoğlu'ndan Fenerbahçe sorusuna yanıt: O göreve talip olunmaz!

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DHA
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Emre Belözoğlu'ndan Fenerbahçe sorusuna yanıt: O göreve talip olunmaz!

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Kasımpaşa, sahasında 2-0 geriye düştüğü karşılaşmada Beşiktaş ile 2-2 berabere kaldı. Mücadelenin ardından konuşan teknik direktör Emre Belözoğlu, oyuncularının performansını değerlendirirken hakem kararlarına tepki gösterdi. Fenerbahçe'nin teknik direktörlüğüne ilişkin soruyu da yanıtlayan Belözoğlu, "Fenerbahçe'de o göreve talip olunmaz, o göreve layık görünülür" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Kasımpaşa, sahasında Beşiktaş ile 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, takımının geri dönüşünü, ligdeki hedeflerini ve hakem kararlarını değerlendirdi.

Emre Belözoğlu (A Haber Foto Arşiv)Emre Belözoğlu (A Haber Foto Arşiv)

"OYUNCULARIMI TEBRİK EDİYORUM"

Beşiktaş karşısında 2-0 geriye düşmelerine rağmen mücadeleyi bırakmadıklarını belirten Belözoğlu, oyuncularının ortaya koyduğu performanstan memnun olduğunu söyledi.

"Ligin en iyi takımlarından birine karşı değerli bir mücadele verdik. Topa sahip olmada ligin en üstünde, bireysel kalitesi yüksek bir takıma karşı oyuncularım geri dönüş gösterdiler. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Skora etki edecek büyük hatalar olmasına rağmen vazgeçmediler. Herkesin emeğine sağlık. Beşiktaş'a bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum"

Emre Belözoğlu (A Haber Foto Arşiv)Emre Belözoğlu (A Haber Foto Arşiv)

"MUTLULUK VERİCİ BİR BAŞLANGIÇ OLDU BİZİM İÇİN"

Takımının ligdeki performansını ve hedeflerini değerlendiren Belözoğlu, Süper Lig'de güçlü rakiplere karşı oynadıkları karşılaşmalarda ortaya koydukları futbolun kulübün vizyonu açısından önemli olduğunu vurguladı.

Genç bir takıma sahip olduklarını belirten Belözoğlu, her karşılaşmayı kazanmayı hedeflediklerini ifade ederek şunları söyledi:

"Galatasaray, çok zor puan kaybediyor. Büyük takımların, onları yakalamaya çalıştığı bir lig var. Ligde kaliteli oyuncular var. Bizim net hedefimiz her maçı kazanmak. Onun üstünde bir hedef söylemem olmaz, genç bir takımız. 10'uncu haftada ligin tepesinde olan takımlara karşı oynadık. Oyunu hiç kaybetmedik. Bu, kulübün vizyonu için değerli. Ligin kalitesinin artması, izleyenler için keyifli hale geliyor. Oyuncularım özveriyle oynuyorlar. Mutluluk verici bir başlangıç oldu bizim için"

Emre Belözoğlu (A Haber Foto Arşiv)Emre Belözoğlu (A Haber Foto Arşiv)

"2 KIRMIZI KART VERİLMEMESİNE RAĞMEN HER ANINDA OYUNA ORTAKTIK"

Beşiktaş karşısında ortaya koydukları oyunun galibiyeti hak edecek düzeyde olduğunu savunan Belözoğlu, rakiplerinin taktiksel değişikliklerine karşı hazırlıklı olduklarını belirtti.

Karşılaşmada iki kırmızı kart kararının verilmediğini öne süren tecrübeli teknik adam, takımının özellikle belirli bölümlerde üstünlük kurduğunu söyledi.

"Teknik direktörlüğü yorumlamak bazen oyuncu değişiklikleri üzerinden olabiliyor. Beşiktaş rotasyonları güçlü olan bir takım. Onlara karşılık verdik. 2 kırmızı kart verilmemesine rağmen her anında oyuna ortaktık. Girdiğimiz pozisyonlar Beşiktaş'tan daha net. Oyun anlamında üstün bir maç geçirdiğimizi düşünüyorum. Oyunun devamında 4-4-2'ye döndüler. Baskıları seven bir takım. Biz bunu çalışmıştık. Belirlediğimiz bölgeler vardı. Buna göre çalıştık. Onların 4-4-2'ye dönmesine rağmen net üstünlük oluştu. İstatistik üstünden değerlendirmem ama baskın olduğumuz 35 dakikalık bir süreç var. Öne geçirecek pozisyonlar da yakaladık. Üzgün olduğumuz bir maç. Rakamları telaffuz etmek doğru değil. İnce elenip, sık dokunmuş bir takım. Bugün karşılarında büyük bir takım var. Büyük bir tebriği hak ediyorlar."

Emre Belözoğlu (A Haber Foto Arşiv)Emre Belözoğlu (A Haber Foto Arşiv)

"O GÖREVE TALİP OLUNMAZ, LAYIK GÖRÜNÜLÜR"

Basın toplantısında Fenerbahçe'nin teknik direktörlüğüne ilişkin yöneltilen soruyu da yanıtlayan Emre Belözoğlu, sarı-lacivertli kulübün kariyerinde önemli bir yere sahip olduğunu belirtti.

Fenerbahçe'de görev almanın yöneticilerin vereceği kararla mümkün olabileceğini ifade eden Belözoğlu, şu anda tamamen Kasımpaşa'ya odaklandığını vurguladı.

"Ben Fenerbahçe'nin en zor, mutlu ve hüzünlü dönemlerini yaşamış eski bir sporcusuyum. Fenerbahçe herkesin orada olmak istediği bir yer. Benim için de Fenerbahçe'nin yeri her zaman ayrı olacak. Fenerbahçe çok büyük bir camia. Fenerbahçe'de göreve talip olmayı yakışıksız bir durum olarak görüyorum. Fenerbahçe'de o göreve talip olunmaz, o göreve layık görünülür. Yöneticiler bir tavır gösterip size inandığını gösterir. O zaman bazı şeyler gelişmelidir. Fenerbahçe her zaman reaksiyonlar verebilecek çok büyük bir takımdır. Ben tamamen Kasımpaşa'ya motiveyim. Oyuncularıma, kulübüme karşı haksızlık etmekten korkarım"

Emre Belözoğlu (A Haber Foto Arşiv)Emre Belözoğlu (A Haber Foto Arşiv)

"40'INCI DAKİKADA KIRMIZI KARTLAR GÖSTERİLSE..."

Karşılaşmanın hakemi Reşat Onur Çoşkunses'in yönetimini eleştiren Belözoğlu, bazı kararların maçın sonucuna doğrudan etki ettiğini savundu.

"Bugün net 2 kırmızı kart var. 2'nci yarıda da bizim oyuncumuzun kırmızı kartı var. Hakem oyunun kaderini etkileyecek hatalar yaptı. 40'ıncı dakikada kırmızı kartlar gösterilse farklı şeyler konuşabilirdik. Oyuncuların hakkını korumak için bu hakem gündemini oluşturmak lazım. Hakemler bence bu maçların kalitesine uygun davranmıyorlar. Oyunun gidişatını yakalayamıyorlar. Kötü bir hakem farkı vardı. Attığımız gol neden verilmedi bilmiyorum. Skoru etkileyen bir performans vardı. Oyuncularım fazlasıyla hak ettikleri bir 3 puan geri dönüşü verdiler"

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