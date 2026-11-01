Emre Belözoğlu (A Haber Foto Arşiv) "2 KIRMIZI KART VERİLMEMESİNE RAĞMEN HER ANINDA OYUNA ORTAKTIK" Beşiktaş karşısında ortaya koydukları oyunun galibiyeti hak edecek düzeyde olduğunu savunan Belözoğlu, rakiplerinin taktiksel değişikliklerine karşı hazırlıklı olduklarını belirtti. Karşılaşmada iki kırmızı kart kararının verilmediğini öne süren tecrübeli teknik adam, takımının özellikle belirli bölümlerde üstünlük kurduğunu söyledi. "Teknik direktörlüğü yorumlamak bazen oyuncu değişiklikleri üzerinden olabiliyor. Beşiktaş rotasyonları güçlü olan bir takım. Onlara karşılık verdik. 2 kırmızı kart verilmemesine rağmen her anında oyuna ortaktık. Girdiğimiz pozisyonlar Beşiktaş'tan daha net. Oyun anlamında üstün bir maç geçirdiğimizi düşünüyorum. Oyunun devamında 4-4-2'ye döndüler. Baskıları seven bir takım. Biz bunu çalışmıştık. Belirlediğimiz bölgeler vardı. Buna göre çalıştık. Onların 4-4-2'ye dönmesine rağmen net üstünlük oluştu. İstatistik üstünden değerlendirmem ama baskın olduğumuz 35 dakikalık bir süreç var. Öne geçirecek pozisyonlar da yakaladık. Üzgün olduğumuz bir maç. Rakamları telaffuz etmek doğru değil. İnce elenip, sık dokunmuş bir takım. Bugün karşılarında büyük bir takım var. Büyük bir tebriği hak ediyorlar."

Emre Belözoğlu (A Haber Foto Arşiv) "O GÖREVE TALİP OLUNMAZ, LAYIK GÖRÜNÜLÜR" Basın toplantısında Fenerbahçe'nin teknik direktörlüğüne ilişkin yöneltilen soruyu da yanıtlayan Emre Belözoğlu, sarı-lacivertli kulübün kariyerinde önemli bir yere sahip olduğunu belirtti. Fenerbahçe'de görev almanın yöneticilerin vereceği kararla mümkün olabileceğini ifade eden Belözoğlu, şu anda tamamen Kasımpaşa'ya odaklandığını vurguladı. "Ben Fenerbahçe'nin en zor, mutlu ve hüzünlü dönemlerini yaşamış eski bir sporcusuyum. Fenerbahçe herkesin orada olmak istediği bir yer. Benim için de Fenerbahçe'nin yeri her zaman ayrı olacak. Fenerbahçe çok büyük bir camia. Fenerbahçe'de göreve talip olmayı yakışıksız bir durum olarak görüyorum. Fenerbahçe'de o göreve talip olunmaz, o göreve layık görünülür. Yöneticiler bir tavır gösterip size inandığını gösterir. O zaman bazı şeyler gelişmelidir. Fenerbahçe her zaman reaksiyonlar verebilecek çok büyük bir takımdır. Ben tamamen Kasımpaşa'ya motiveyim. Oyuncularıma, kulübüme karşı haksızlık etmekten korkarım"