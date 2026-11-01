Der Klassiker'de nefes kesen mücadele: Bayern Münih ve Borussia Dortmund puanları paylaştı
Almanya Bundesliga'nın 8. haftasında Bayern Münih ile Borussia Dortmund, Allianz Arena'da oynanan Der Klassiker'de 2-2 berabere kaldı. Harry Kane'in penaltı kaçırdığı mücadelede Bayern Münih iki kez öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamadı. Dortmund, Fabio Silva'nın 89. dakikada attığı golle deplasmandan 1 puanla ayrıldı.
Almanya 1. Futbol Ligi'nin (Bundesliga) 8. haftasında Bayern Münih, sahasında konuk ettiği Borussia Dortmund ile 2-2 berabere kaldı.
Alman futbolunun iki köklü ekibini karşı karşıya getiren ve "Der Klassiker" (Klasik) olarak adlandırılan mücadele, Bayern Münih'in ev sahipliğinde Allianz Arena'da oynandı.
BAYERN MÜNİH İLK YARIYI ÖNDE TAMAMLADI
Karşılaşmaya etkili başlayan Bayern Münih, 38. dakikada Konrad Laimer'in kaydettiği golle 1-0 öne geçti. İlk yarı, ev sahibi ekibin üstünlüğüyle sona erdi.
Sezonun en iyi futbolcusuna verilen Ballon d'Or (Altın Top) ödülünü kazanan Bayern Münih'in yıldız oyuncusu Harry Kane, 56. dakikada kullandığı penaltı atışından yararlanamadı.
DORTMUND EŞİTLİĞİ YAKALADI
Borussia Dortmund, 60. dakikada Serhou Guirassy'nin attığı golle skoru 1-1'e getirdi.
Bayern Münih, bu gole 66. dakikada Upamecano ile karşılık vererek mücadelede yeniden 2-1 öne geçti.
SON DAKİKALARDA GELEN GOL PUANLARI PAYLAŞTIRDI
Karşılaşmanın 89. dakikasında Fabio Silva'nın kaydettiği golle Borussia Dortmund, skoru 2-2'ye getirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele beraberlikle sonuçlandı.
Bu sonucun ardından lider Bayern Münih ile ikinci sıradaki Borussia Dortmund, 18'er puanla Bundesliga'nın zirvesindeki yerlerini korudu.