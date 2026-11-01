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Der Klassiker'de nefes kesen mücadele: Bayern Münih ve Borussia Dortmund puanları paylaştı

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AA
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Der Klassiker'de nefes kesen mücadele: Bayern Münih ve Borussia Dortmund puanları paylaştı

Almanya Bundesliga'nın 8. haftasında Bayern Münih ile Borussia Dortmund, Allianz Arena'da oynanan Der Klassiker'de 2-2 berabere kaldı. Harry Kane'in penaltı kaçırdığı mücadelede Bayern Münih iki kez öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamadı. Dortmund, Fabio Silva'nın 89. dakikada attığı golle deplasmandan 1 puanla ayrıldı.

Almanya 1. Futbol Ligi'nin (Bundesliga) 8. haftasında Bayern Münih, sahasında konuk ettiği Borussia Dortmund ile 2-2 berabere kaldı.

Alman futbolunun iki köklü ekibini karşı karşıya getiren ve "Der Klassiker" (Klasik) olarak adlandırılan mücadele, Bayern Münih'in ev sahipliğinde Allianz Arena'da oynandı.

Bayern Münih-Borussia Dortmund maçı (AFP)Bayern Münih-Borussia Dortmund maçı (AFP)

BAYERN MÜNİH İLK YARIYI ÖNDE TAMAMLADI

Karşılaşmaya etkili başlayan Bayern Münih, 38. dakikada Konrad Laimer'in kaydettiği golle 1-0 öne geçti. İlk yarı, ev sahibi ekibin üstünlüğüyle sona erdi.

Sezonun en iyi futbolcusuna verilen Ballon d'Or (Altın Top) ödülünü kazanan Bayern Münih'in yıldız oyuncusu Harry Kane, 56. dakikada kullandığı penaltı atışından yararlanamadı.

Bayern Münih-Borussia Dortmund maçı (AFP)Bayern Münih-Borussia Dortmund maçı (AFP)

DORTMUND EŞİTLİĞİ YAKALADI

Borussia Dortmund, 60. dakikada Serhou Guirassy'nin attığı golle skoru 1-1'e getirdi.

Bayern Münih, bu gole 66. dakikada Upamecano ile karşılık vererek mücadelede yeniden 2-1 öne geçti.

Bayern Münih-Borussia Dortmund maçı (AFP)Bayern Münih-Borussia Dortmund maçı (AFP)

SON DAKİKALARDA GELEN GOL PUANLARI PAYLAŞTIRDI

Karşılaşmanın 89. dakikasında Fabio Silva'nın kaydettiği golle Borussia Dortmund, skoru 2-2'ye getirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele beraberlikle sonuçlandı.

Bu sonucun ardından lider Bayern Münih ile ikinci sıradaki Borussia Dortmund, 18'er puanla Bundesliga'nın zirvesindeki yerlerini korudu.

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