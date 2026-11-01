Der Klassiker'de nefes kesen mücadele: Bayern Münih ve Borussia Dortmund puanları paylaştı

Almanya Bundesliga'nın 8. haftasında Bayern Münih ile Borussia Dortmund, Allianz Arena'da oynanan Der Klassiker'de 2-2 berabere kaldı. Harry Kane'in penaltı kaçırdığı mücadelede Bayern Münih iki kez öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamadı. Dortmund, Fabio Silva'nın 89. dakikada attığı golle deplasmandan 1 puanla ayrıldı.