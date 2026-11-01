11. haftada oynanacak olan ve liderliği belirleyecek olan mücadelede Ballet, Galatasaray 'a karşı forma giyemeyecek.

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Amed Sportif Faaliyetler, sahasında konuk ettiği Eyüpspor'u 5-1 mağlup etti.

Amed Sportif Faaliyetler-Eyüpspor maçı (AA)

MAÇTAN NOTLAR

48. dakikada Dia Saba, sol köşeden kullanılan kornerde paslaşarak topu Ballet'e aktardı. Ballet'in ara pasıyla yeniden topla buluşan Dia Saba, meşin yuvarlağı ceza sahasına gönderdi. Konuk ekibin kalecisi Emre Bilgin, topu uzaklaştırdı. Bilgin, müdahalesinin ardından sakatlık yaşadı.

51. dakikada Raveloson, savunma arkasına hareketlenen Ballet'e havadan pas gönderdi. Kaleci Emre Bilgin'in müdahale etmek için kalesinden çıktığı pozisyonda hızlı davranan Ballet, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 4-0.

60. dakikada Ballet'in savunma arkasına gönderdiği pasla ceza sahasına giren Dia Saba, kaleci Emre Bilgin ile karşı karşıya kaldı. Dia Saba'nın sol ayağıyla yaptığı vuruşta Emre Bilgin, gole izin vermedi.

66. dakikada konuk ekip, sağ kanattan rakip ceza sahasına girdi. Sol kanatta topla buluşan Abdullahi'nin kaleye gönderdiği şutta, Amed Sportif Faaliyetler kalecisi Lafont topu uzaklaştırarak tehlikeyi önledi.

73. dakikada El Yamiq, kendi yarı alanından savunma arkasına hareketlenen Abdullahi'ye derinlemesine pas gönderdi. Topu kontrol ederek ceza sahasına giren Abdullahi, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara göndererek takımının ilk golünü kaydetti: 4-1.

82. dakikada ev sahibi ekipte Yira Sor, sol kanattan ceza sahasına girdiği sırada El Yamiq'in müdahalesiyle yerde kaldı. Karşılaşmanın hakemi, pozisyonun ardından penaltı noktasını gösterdi.

83. dakikada penaltı vuruşunu kullanan Ballet, sağ ayağıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı kalenin sol üst köşesinden ağlarla buluşturdu. Ballet, bu golle kendisinin üçüncü, takımının ise beşinci golünü kaydetti: 5-1.

88. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Ballet, pasını sol çaprazda bulunan Yira Sor'a aktardı. Kaleciyle karşı karşıya kalan Yira Sor'un uzak köşeye yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu. Ancak yardımcı hakemin ofsayt bayrağını kaldırması üzerine gol geçerli sayılmadı.

Karşılaşmanın 88. dakikasındaki pozisyonun ardından VAR, maçın hakemi Alpaslan Şen'e inceleme tavsiyesinde bulundu. Pozisyonu monitörden izleyen Şen, Ballet'in El Yamiq ile girdiği mücadelede rakibinin yüzüne yaptığı müdahaleyi şiddetli hareket olarak değerlendirdi. Hakem, Ballet'e doğrudan kırmızı kart göstererek oyuncuyu oyun dışı bıraktı.

Amed Sportif Faaliyetler, karşılaşmadan 5-1 galip ayrıldı.