Çin'in Ningbo kentinde düzenlenen Dünya Halter Şampiyonası'nda milli sporcu Kaan Kahriman, erkekler 75 kilo koparma kategorisinde 159 kiloluk kaldırışıyla gümüş madalyanın sahibi oldu. Ay-yıldızlı halterci, toplamda 334 kiloluk dereceye ulaştı.

Milli halterci Kaan Kahriman, Çin'de düzenlenen Dünya Halter Şampiyonası'nda erkekler 75 kilo kategorisinde koparmada gümüş madalya kazandı.

Çin'in Ningbo kentinde gerçekleştirilen organizasyonda milli sporcular, erkekler 75 kilo kategorisinde mücadele etti.

Ay-yıldızlı haltercilerden Kaan Kahriman, koparmada 159 kiloluk derecesiyle gümüş madalyanın sahibi oldu. Silkmede 175 kilo kaldıran milli sporcu, toplamda 334 kiloluk dereceyle şampiyonayı tamamladı.

Aynı kategoride mücadele eden Yusuf Fehmi Genç ise koparmada 150 kilo kaldırırken silkmedeki üç hakkında da başarılı olamadı.