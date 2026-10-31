Arca Çorum FK, Erzurumspor FK deplasmanında 3-1 kazanarak hanesine 3 puan yazdırdı. Karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 önde tamamlayan Çorum temsilcisi, ikinci yarıda bulduğu gollerle galibiyete uzandı. Erzurumspor'un tek golü ise Diabate'den geldi.

Arca Çorum FK, deplasmanda karşılaştığı Erzurumspor FK'yi 3-1 mağlup etti. Mücadelenin ilk yarısında Çağlar Söyüncü'nün golüyle öne geçen konuk ekip, soyunma odasına 1-0 üstünlükle gitti.

İKİNCİ YARIDA GOLLER PEŞ PEŞE GELDİ

İkinci yarıda da etkili oyununu sürdüren Arca Çorum FK, 71. dakikada Jesus Ramirez'in golüyle farkı 2'ye çıkardı. Erzurumspor FK, 74. dakikada Diabate'nin golüyle umutlansa da Ramirez, 79. dakikada bir kez daha sahneye çıkarak maçın skorunu belirledi: 3-1.

Bu sonuçla Arca Çorum FK puanını 16'ya yükseltti. 14 puanda kalan Erzurumspor FK ise sahadan puansız ayrıldı.

ARCA ÇORUM FK'NİN RAKİBİ FENERBAHÇE

Arca Çorum FK, gelecek hafta sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Erzurumspor FK ise Çaykur Rizespor deplasmanına çıkacak.