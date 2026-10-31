Manchester United'da tarihi kriz! Son 38 yılın en uzun galibiyet hasreti
İngiltere Premier Lig'in 9. haftasında Chelsea, sahasında ağırladığı Manchester United'ı 2-0 mağlup etti. Stamford Bridge'de oynanan karşılaşmada ev sahibi ekibe galibiyeti getiren goller Morgan Rogers ve Cole Palmer'dan geldi. Lisandro Martinez'in kırmızı kart gördüğü mücadelede Manchester United'ın galibiyet hasreti 7 maça yükseldi.
İngiltere Premier Lig'in 9. haftasında Chelsea ile Manchester United, Londra'daki Stamford Bridge Stadı'nda karşı karşıya geldi. İlk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanan mücadelede Chelsea, ikinci devrede bulduğu gollerle rakibini 2-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.
CHELSEA İKİNCİ YARIDA SONUCA GİTTİ
Karşılaşmanın ilk 45 dakikasında iki takım da gol sevinci yaşayamadı ve soyunma odasına 0-0'lık eşitlikle gidildi.
İkinci yarıya etkili başlayan Chelsea, 50. dakikada Morgan Rogers'ın kaydettiği golle 1-0 öne geçti.
Ev sahibi ekip, 64. dakikada Cole Palmer'ın penaltıdan attığı golle farkı ikiye çıkardı. Kalan dakikalarda skor değişmedi ve Chelsea sahadan 2-0 galip ayrıldı.
MANCHESTER UNITED 10 KİŞİ KALDI
Manchester United'da Lisandro Martinez, karşılaşmanın 63. dakikasında kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Konuk ekip, kalan bölümde eksik mücadele ederken Chelsea skor üstünlüğünü korumayı başardı.
CHELSEA PUANINI 16'YA YÜKSELTTİ
Manchester United karşısında aldığı galibiyetle ligdeki 5. zaferine ulaşan Chelsea, puanını 16'ya çıkardı.
Londra temsilcisi, taraftarı önünde aldığı 3 puanla haftayı galibiyetle tamamladı.
MANCHESTER UNITED'IN GALİBİYET HASRETİ 7 MAÇA ÇIKTI
Premier Lig'de istediği sonuçları alamayan Manchester United, Chelsea deplasmanından da puansız ayrıldı.
Ligde üst üste 7. maçında galibiyet elde edemeyen Manchester temsilcisi, sezonun 4. mağlubiyetini yaşadı.
Bu sonuçla Manchester United, 9. hafta sonunda 7 puanda kaldı.
MANCHESTER UNITED SON 38 YILIN EN KÖTÜ SERİSİNİ YAŞIYOR
Premier Lig'de kötü gidişata son veremeyen Manchester United, son 38 yılın en uzun galibiyet hasretini yaşıyor. Chelsea karşısında alınan 2-0'lık mağlubiyetle birlikte Kırmızı Şeytanlar'ın galibiyetsizlik serisi 9 maça yükseldi.
Son 9 karşılaşmasında 6 mağlubiyet ve 3 beraberlik alan İngiliz devi, bu süreçte galibiyet sevinci yaşayamadı. Manchester United'ın üst üste aldığı olumsuz sonuçlar, kulübün son yıllardaki performansını yeniden gündeme taşıdı.