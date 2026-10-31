İngiltere Premier Lig'in 9. haftasında Chelsea ile Manchester United, Londra'daki Stamford Bridge Stadı'nda karşı karşıya geldi. İlk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanan mücadelede Chelsea, ikinci devrede bulduğu gollerle rakibini 2-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.