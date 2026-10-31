Kocaelispor ile Çaykur Rizespor golsüz berabere kaldı! Berkan Kutlu'nun golü sayılmadı

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Kocaelispor, sahasında ağırladığı Çaykur Rizespor ile 0-0 berabere kaldı. Konuk ekibin Ahmed Kutucu ile direğe takıldığı mücadelede, ev sahibi takımın 81. dakikada Berkan Kutlu ile bulduğu gol ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı. İki ekip de sahadan birer puanla ayrıldı.