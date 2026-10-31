Kocaelispor ile Çaykur Rizespor golsüz berabere kaldı! Berkan Kutlu'nun golü sayılmadı
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Kocaelispor, sahasında ağırladığı Çaykur Rizespor ile 0-0 berabere kaldı. Konuk ekibin Ahmed Kutucu ile direğe takıldığı mücadelede, ev sahibi takımın 81. dakikada Berkan Kutlu ile bulduğu gol ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı. İki ekip de sahadan birer puanla ayrıldı.
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Kocaelispor, sahasında konuk ettiği Çaykur Rizespor ile 0-0 berabere kaldı.
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında golsüz berabere kalan iki takım da hanesine birer puan yazdırdı. Karşılaşma öncesinde 15 puanı bulunan Kocaelispor, puanını 16'ya yükselterek 8. sıradaki yerini korudu. Mücadeleye 10 puanla çıkan Çaykur Rizespor ise 11 puana ulaştı ve 13. sırada kaldı.
Öte yandan Karadeniz temsilcisinin ligdeki galibiyet hasreti 5 maça yükseldi.
MAÇTAN DAKİKALAR
4. dakika: Çaykur Rizespor kalecisi Zafer Görgen'in uzun degajında topla buluşan Emrecan Bulut, ceza sahasına girerek sol çaprazdan şutunu çekti. Top yan ağlarda kaldı.
10. dakika: Çaykur Rizespor'un sağ kanattan geliştirdiği atakta topla buluşan Mebude, ceza sahasına girerek şutunu çekti. Kaleci Serhat Öztaşdelen'in ayaklarıyla müdahale ettiği topu savunma uzaklaştırdı.
12. dakika: Kocaelispor'un hızlı gelişen atağında ceza sahasında topla buluşan Aye'nin bekletmeden yaptığı vuruşu kaleci Zafer Görgen kurtardı. Dönen topu savunma uzaklaştırdı.
35. dakika: Kocaelispor'da ceza sahası dışında topla buluşan Sousa'nın sert şutunu kaleci Zafer Görgen kornere çeldi.
38. dakika: Çaykur Rizespor'un sol kanattan geliştirdiği atakta ceza sahasına yerden gönderilen topa Borrelli dokunamadı.
46. dakika: Çaykur Rizespor'da Ariss'in sol kanattan yaptığı ortada ceza sahasının çaprazında topla buluşan Ahmed Kutucu'nun yakın mesafeden vuruşunu kaleci Serhat Öztaşdelen kurtardı.
53. dakika: Çaykur Rizespor'da Diakite'nin ara pasıyla ceza sahasına giren Laçi'nin pasında sağ çaprazda topla buluşan Ahmed Kutucu'nun vuruşunu kaleci Serhat Öztaşdelen kornere çeldi.
55. dakika: Çaykur Rizespor'da Olawoyin'in sağ kanattan verdiği kısa pasla ceza yayına doğru ilerleyen Ahmed Kutucu'nun sert şutunda top direkten oyun alanına döndü.
62. dakika: Kocaelispor'da Sousa'nın ceza sahası dışından çektiği sert şutu kaleci Zafer Görgen kornere çeldi.
72. dakika: Çaykur Rizespor'da ceza yayı üzerinden ceza sahasına giren Laçi'nin pasında kale alanının çaprazında topla buluşan Ali Sowe, dengesini kaybetmesine rağmen şutunu çekti. Top kaleci Serhat Öztaşdelen'de kaldı.
81. dakika: Kocaelispor'un sol kanattan geliştirdiği atakta yapılan paslaşmaların ardından Berkan Kutlu'nun vuruşunda top ağlarla buluştu. Ancak yardımcı hakemin ofsayt bayrağını kaldırması üzerine gol geçerli sayılmadı. Hakem, kısa süre VAR'dan gelecek uyarıyı bekledikten sonra ofsayt kararını geçerli saydı.