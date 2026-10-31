Turkuvaz Medya'dan dijital spor yayıncılığında dev atılım: Futbol Plus yoluna 'Libero' olarak devam ediyor

Turkuvaz Medya Grubu'nun dijital spor ekosistemindeki markalarından Futbol Plus, yenilenen yayın vizyonu ve modern içerik stratejisi doğrultusunda yoluna artık Libero markasıyla devam ediyor. Dijital dünyada değişen izleyici alışkanlıklarını merkeze alan bu stratejik dönüşüm, spor yayıncılığına yeni nesil, dinamik ve etkileşim odaklı bir anlayış kazandırmayı hedefliyor.

Dijital platformların sunduğu olanaklardan en üst düzeyde yararlanmayı amaçlayan dönüşüm, izleyici tercihlerindeki hızlı değişimi odağına alıyor. Turkuvaz Medya Grubu'nun spor yayıncılığındaki yeni nesil içerik anlayışını güçlendiren Libero, modern spor takipçilerinin beklentilerine yanıt veren yenilikçi yayın çizgisiyle öne çıkıyor.

ETKİLEŞİMİ YÜKSEK, ÇOK PLATFORMLU VE VERİ ODAKLI YAYIN

Libero markasıyla başlayan yeni dönemde Turkuvaz Medya, spor kamuoyunun deneyimli isimlerini yeni nesil yorumcularla bir araya getiriyor. Güçlü yayın kadrosuyla veri odaklı, izleyiciyle anlık etkileşim kuran ve çok platformlu spor içeriklerinin üretilmesi hedefleniyor.

YALNIZCA BİR İSİM DEĞİŞİKLİĞİ DEĞİL, UZUN VADELİ BİR STRATEJİ

Bu dönüşüm, yalnızca bir marka yenilemesi olmanın ötesinde, spor medyasında dijitalleşmeyi merkeze alan kapsamlı ve uzun vadeli bir büyüme vizyonunun parçası olarak öne çıkıyor.

Libero, kendine özgü yayın anlayışı, modern altyapısı ve zengin içerik yelpazesiyle dijital spor ekosisteminde kalıcı ve sürdürülebilir bir konum elde etmeyi hedefliyor.