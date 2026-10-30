Ballon d'Or 2026'da nefes kesen yarış! Harry Kane ve Mbappe arasında tarihi fark
2026 Ballon d'Or ödülünde Harry Kane ile Kylian Mbappe arasındaki çekişme futbol dünyasının gündemine oturdu. Bayern Münih'in İngiliz golcüsü Kane, Real Madrid'in yıldızı Mbappe'yi geride bırakarak kariyerinin ilk Altın Top ödülünü kazandı. Oylamanın oldukça yakın geçtiği açıklanırken gözler iki futbolcu arasındaki puan farkına çevrildi. İşte Ballon d'Or'da ilk 10'a giren futbolcular...
Futbol dünyasının en prestijli bireysel ödüllerinden Ballon d'Or, 2026 yılında büyük bir rekabete sahne oldu. Bayern Münih'in yıldız golcüsü Harry Kane, Real Madrid forması giyen Kylian Mbappe'yi geride bırakarak ödülün sahibi oldu.
İngiliz futbolcu, 26 Ekim'de Londra'da düzenlenen törende kariyerinin ilk Ballon d'Or ödülüne uzanırken Mbappe ikinci, Barcelona'nın genç yıldızı Lamine Yamal ise üçüncü sırada yer aldı.
BALLON D'OR'DA TARİHİ ÇEKİŞME!
Harry Kane ile Kylian Mbappe arasındaki rekabet, ödül töreninin ardından da gündemdeki yerini korudu.
France Football Genel Yayın Yönetmeni Vincent Garcia, iki yıldız arasındaki puan farkının oldukça düşük olduğunu açıkladı. Garcia, farkın 2024 yılında Rodri ile Vinicius Junior arasında oluşan 41 puanlık farktan daha az olduğunu belirtti.
HARRY KANE 25 YILLIK HASRETE SON VERDİ
Bayern Münih formasıyla başarılı bir sezon geçiren Harry Kane, 2025-2026 döneminde kulüp ve milli takım düzeyinde toplam 73 gole imza attı.
33 yaşındaki futbolcu, 2001 yılında Michael Owen'ın kazandığı ödülden sonra Ballon d'Or'a ulaşan ilk İngiliz oyuncu oldu.
Kane, aynı zamanda yılın en iyi erkek forveti ödülünün de sahibi oldu.
İşte 2026 Ballon d'Or ödülü ilk 10 sıralaması...
2026 BALLON D'OR SIRALAMASI
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1. Harry Kane - 1.055 puan
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2. Kylian Mbappe - 1.028 puan
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3. Lamine Yamal - 881 puan
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4. Rodri - 726 puan
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5. Lionel Messi - 612 puan
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6. Khvicha Kvaratskhelia - 541 puan
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7. Ousmane Dembele - 418 puan
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8. Erling Haaland - 378 puan
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9. Michael Olise - 296 puan
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10. Fabian Ruiz - 201 puan