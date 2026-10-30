Futbol dünyasının en prestijli bireysel ödüllerinden Ballon d'Or, 2026 yılında büyük bir rekabete sahne oldu. Bayern Münih'in yıldız golcüsü Harry Kane, Real Madrid forması giyen Kylian Mbappe'yi geride bırakarak ödülün sahibi oldu.

Harry Kane (A Haber Foto Arşiv)

BALLON D'OR'DA TARİHİ ÇEKİŞME!

Harry Kane ile Kylian Mbappe arasındaki rekabet, ödül töreninin ardından da gündemdeki yerini korudu.

France Football Genel Yayın Yönetmeni Vincent Garcia, iki yıldız arasındaki puan farkının oldukça düşük olduğunu açıkladı. Garcia, farkın 2024 yılında Rodri ile Vinicius Junior arasında oluşan 41 puanlık farktan daha az olduğunu belirtti.

HARRY KANE 25 YILLIK HASRETE SON VERDİ

Bayern Münih formasıyla başarılı bir sezon geçiren Harry Kane, 2025-2026 döneminde kulüp ve milli takım düzeyinde toplam 73 gole imza attı.

33 yaşındaki futbolcu, 2001 yılında Michael Owen'ın kazandığı ödülden sonra Ballon d'Or'a ulaşan ilk İngiliz oyuncu oldu.

Kane, aynı zamanda yılın en iyi erkek forveti ödülünün de sahibi oldu.