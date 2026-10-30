-°C
CANLI YAYIN

Anadolu Efes'ten EuroLeague'de gövde gösterisi! Panathinaikos'a 15 sayılık fark

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Anadolu Efes'ten EuroLeague'de gövde gösterisi! Panathinaikos'a 15 sayılık fark

EuroLeague'in 9. haftasında Anadolu Efes, sahasında konuk ettiği Yunanistan temsilcisi Panathinaikos AKTOR'u 83-68 mağlup etti. Lacivert-beyazlı ekip, organizasyondaki 4. galibiyetini elde ederken Panathinaikos sezonun ikinci yenilgisini yaşadı. Yunan ekibi, bu sezon EuroLeague'deki en düşük skorunda kaldı.

EuroLeague'in 9. haftasında Anadolu Efes, sahasında Yunanistan temsilcisi Panathinaikos AKTOR'u 83-68 mağlup etti.

Bu sonuçla lacivert-beyazlı ekip, EuroLeague'deki 4. galibiyetini elde etti. Panathinaikos AKTOR ise ikinci yenilgisini yaşadı. Yunanistan temsilcisi, bu sezon organizasyonda en az sayı kaydettiği maçı oynadı.

Anadolu Efes-Panathinaikos (AA)Anadolu Efes-Panathinaikos (AA)

MAÇTAN NOTLAR

Karşılıklı basketlerle başlayan karşılaşmanın 3. dakikasından itibaren oyunun kontrolünü ele alan Anadolu Efes, boyalı alanı etkili kullanarak 8. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 21-11. Kalan bölümde toparlanan Panathinaikos AKTOR, 7-0'lık seri yakaladı. Lacivert-beyazlı ekip, ilk periyodu 21-18 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte sert savunmasıyla Panathinaikos AKTOR'u top kayıplarına zorlayan ve rakibinin hatalarını sayıya dönüştüren Anadolu Efes, 17. dakikada farkı 12 sayıya kadar çıkardı: 39-27. Lacivert-beyazlılar, soyunma odasına 45-37 üstün girdi.

Dengeli geçen üçüncü periyotta maçın temposunu kontrol eden ve topu iyi paylaşan Anadolu Efes, son 10 dakikaya 61-51 önde girdi.

Dördüncü ve son çeyreğe 7-0'lık seriyle başlayan Panathinaikos AKTOR, 32. dakikada farkı 3 sayıya indirdi: 61-58. Hücumda ritmini kaybeden Yunanistan temsilcisi karşısında Payne ve Malcolm'ün üç sayı çizgisinin gerisinden üst üste kaydettiği basketlerle farkı 15 sayıya kadar çıkaran Anadolu Efes, karşılaşmadan 83-68 galip ayrıldı.

Anadolu Efes-Panathinaikos (AA)Anadolu Efes-Panathinaikos (AA)

MAÇIN İSTATİSTİKLERİ

Salon: Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi

Hakemler: Milan Nedovic (Slovenya), Saulius Racys (Litvanya), Eduard Udyanskyy (Büyük Britanya)

Anadolu Efes: Payne 14, Loyd 10, Malcolm 15, Saric 11, Fernando 15, Yusta 6, Ercan Osmani, Strazel 8, Jones 4, Erkan Yılmaz

Panathinaikos AKTOR: Grant 6, Nunn 17, Bonga 8, Mitoglou 4, Yabusele 2, Francisco 8, Kalaitzakis, Badio 5, Hayes-Davis 11, Lessort 5, Hernangomez 2, Fall

1. Periyot: 21-18

Devre: 45-37

3. Periyot: 61-51

Beş faulle çıkan: 39.16 Lessort (Panathinaikos)

Ballon d'Or 2026'da nefes kesen yarış! Harry Kane ve Mbappe arasında tarihi fark
Sonraki Haber
Ballon d'Or 2026'da nefes kesen yarış! Harry Kane ve Mbappe arasında tarihi fark
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın