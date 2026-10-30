EuroLeague'in 9. haftasında Anadolu Efes, sahasında Yunanistan temsilcisi Panathinaikos AKTOR'u 83-68 mağlup etti.

Bu sonuçla lacivert-beyazlı ekip, EuroLeague'deki 4. galibiyetini elde etti. Panathinaikos AKTOR ise ikinci yenilgisini yaşadı. Yunanistan temsilcisi, bu sezon organizasyonda en az sayı kaydettiği maçı oynadı.