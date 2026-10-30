Anadolu Efes'ten EuroLeague'de gövde gösterisi! Panathinaikos'a 15 sayılık fark
EuroLeague'in 9. haftasında Anadolu Efes, sahasında konuk ettiği Yunanistan temsilcisi Panathinaikos AKTOR'u 83-68 mağlup etti. Lacivert-beyazlı ekip, organizasyondaki 4. galibiyetini elde ederken Panathinaikos sezonun ikinci yenilgisini yaşadı. Yunan ekibi, bu sezon EuroLeague'deki en düşük skorunda kaldı.
EuroLeague'in 9. haftasında Anadolu Efes, sahasında Yunanistan temsilcisi Panathinaikos AKTOR'u 83-68 mağlup etti.
Bu sonuçla lacivert-beyazlı ekip, EuroLeague'deki 4. galibiyetini elde etti. Panathinaikos AKTOR ise ikinci yenilgisini yaşadı. Yunanistan temsilcisi, bu sezon organizasyonda en az sayı kaydettiği maçı oynadı.
MAÇTAN NOTLAR
Karşılıklı basketlerle başlayan karşılaşmanın 3. dakikasından itibaren oyunun kontrolünü ele alan Anadolu Efes, boyalı alanı etkili kullanarak 8. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 21-11. Kalan bölümde toparlanan Panathinaikos AKTOR, 7-0'lık seri yakaladı. Lacivert-beyazlı ekip, ilk periyodu 21-18 önde tamamladı.
İkinci çeyrekte sert savunmasıyla Panathinaikos AKTOR'u top kayıplarına zorlayan ve rakibinin hatalarını sayıya dönüştüren Anadolu Efes, 17. dakikada farkı 12 sayıya kadar çıkardı: 39-27. Lacivert-beyazlılar, soyunma odasına 45-37 üstün girdi.
Dengeli geçen üçüncü periyotta maçın temposunu kontrol eden ve topu iyi paylaşan Anadolu Efes, son 10 dakikaya 61-51 önde girdi.
Dördüncü ve son çeyreğe 7-0'lık seriyle başlayan Panathinaikos AKTOR, 32. dakikada farkı 3 sayıya indirdi: 61-58. Hücumda ritmini kaybeden Yunanistan temsilcisi karşısında Payne ve Malcolm'ün üç sayı çizgisinin gerisinden üst üste kaydettiği basketlerle farkı 15 sayıya kadar çıkaran Anadolu Efes, karşılaşmadan 83-68 galip ayrıldı.
MAÇIN İSTATİSTİKLERİ
Salon: Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi
Hakemler: Milan Nedovic (Slovenya), Saulius Racys (Litvanya), Eduard Udyanskyy (Büyük Britanya)
Anadolu Efes: Payne 14, Loyd 10, Malcolm 15, Saric 11, Fernando 15, Yusta 6, Ercan Osmani, Strazel 8, Jones 4, Erkan Yılmaz
Panathinaikos AKTOR: Grant 6, Nunn 17, Bonga 8, Mitoglou 4, Yabusele 2, Francisco 8, Kalaitzakis, Badio 5, Hayes-Davis 11, Lessort 5, Hernangomez 2, Fall
1. Periyot: 21-18
Devre: 45-37
3. Periyot: 61-51
Beş faulle çıkan: 39.16 Lessort (Panathinaikos)