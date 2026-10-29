CANLI Gençlerbirliği-Karaköprü Belediyespor maçı: Türkiye Kupası'nda 3. eleme turu heyecanı

Turkuvaz medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turunda Gençlerbirliği, Karaköprü Belediyespor'u konuk ediyor. Ankara Eryaman Stadyumu'nda saat 15.30'da başlayan mücadelede hakem Oğuzhan Gökçen düdük çalıyor. A Spor ekranlarından canlı yayınlanan karşılaşmada iki takımın hedefi üst tura yükselmek.

Turkuvaz medya erkanlarından izleyicilerle bulıuşan Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turunda heyecan devam ediyor. Gençlerbirliği ile Karaköprü Belediyespor, bir üst tura yükselmek için karşı karşıya geliyor.

29 Ekim 2026 Perşembe günü Ankara Eryaman Stadyumu'nda saat 15.30'da başlayan karşılaşma, A Spor ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanıyor.

GENÇLERBİRLİĞİ-KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turunda oynanan Gençlerbirliği-Karaköprü Belediyespor karşılaşması, A Spor ekranlarından canlı yayınlanıyor.

Saat 15.30'da başlayan mücadeleyi hakem Oğuzhan Gökçen yönetiyor.

GENÇLERBİRLİĞİ-KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR MAÇININ İLK 11'LERİ

Gençlerbirliği: Gökhan Akkan, Yiğit Hamza Aydar, Arda Çağan Çelik, Ensar Çavuşoğlu, Abdurrahim Dursun, Oghenekaro Etebo, Cheick Niasse, Oğulcan Ülgün, Tiago Gouveia, Pedro Mendes, Adama Traore.

Karaköprü Belediyespor: Mustafa Uysal, Ali Alperen Erdoğan, Metin Peker, Süleyman Enes Yıldırım, Muhammed Yavaş, Yavuz Alemdar, Yusuf Şengüler, Tugay Güner, Furkan Yaşa, Yavuz Koç, Muhammet Furkan Kılıç.