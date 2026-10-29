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Trendyol Süper Lig'de 9. haftanın golü seçildi! Taraftarların tercihi Dia Saba oldu

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Trendyol Süper Lig'de 9. haftanın golü seçildi! Taraftarların tercihi Dia Saba oldu

Trendyol Süper Lig'de 9. haftanın en güzel golü belli oldu. Sosyal medya hesaplarında düzenlenen anketlere katılan futbolseverlerin oylarıyla Dia Saba'nın golü haftanın en güzeli seçildi.

Trendyol Süper Lig'de 9. haftanın en güzel golü, futbolseverlerin katıldığı sosyal medya anketleri sonucunda belirlendi.

TARAFTARLARIN TERCİHİ DIA SABA OLDU

Ligin 9. haftasında kaydedilen goller arasından yapılan seçimde Dia Saba'nın golü zirveye yerleşti. Sosyal medya hesaplarında gerçekleştirilen anketlerde oy kullanan futbolseverler, haftanın en güzel golü olarak Dia Saba'nın golünü seçti.

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