Trendyol Süper Lig'de 9. haftanın golü seçildi! Taraftarların tercihi Dia Saba oldu

Trendyol Süper Lig'de 9. haftanın en güzel golü belli oldu. Sosyal medya hesaplarında düzenlenen anketlere katılan futbolseverlerin oylarıyla Dia Saba'nın golü haftanın en güzeli seçildi.