Süper Lig'de 10. haftanın hakemleri belli oldu!
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Trendyol Süper Lig'de 10. hafta heyecanı öncesinde karşılaşmaları yönetecek hakemler belli oldu. Galatasaray'ın Konyaspor deplasmanındaki mücadelesinde Cihan Aydın, Fenerbahçe-Göztepe karşılaşmasında ise Oğuzhan Çakır düdük çalacak. İşte haftanın tüm hakemleri...
Trendyol Süper Lig'de 10. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Haftanın karşılaşmalarında görev alacak hakemlerin yanı sıra yardımcı hakemler ve dördüncü hakemler de belli oldu.
İşte haftanın programına göre maçların hakemleri....