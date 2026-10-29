Süper Lig'de 10. haftanın hakemleri belli oldu!

Trendyol Süper Lig'de 10. hafta heyecanı öncesinde karşılaşmaları yönetecek hakemler belli oldu. Galatasaray'ın Konyaspor deplasmanındaki mücadelesinde Cihan Aydın, Fenerbahçe-Göztepe karşılaşmasında ise Oğuzhan Çakır düdük çalacak. İşte haftanın tüm hakemleri...