Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Guangzhou Açık'ta Jil Teichmann'a yenilerek turnuvaya veda etti
Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Çin'de düzenlenen Guangzhou Açık Tenis Turnuvası'nın ikinci turunda İsviçreli Jil Teichmann'a 2-1 mağlup olarak organizasyona veda etti. İlk seti 6-4 kazanan Zeynep, sonraki iki seti 6-3 ve 6-1 kaybetti.
Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Çin'in Guangzhou kentinde düzenlenen Guangzhou Açık Tenis Turnuvası'nda ikinci turda elendi.
Dünya sıralamasının 64. basamağında bulunan Zeynep, ikinci tur mücadelesinde klasmanın 168 numarası İsviçreli Jil Teichmann ile karşı karşıya geldi.
İLK SETİ KAZANDI ANCAK DEVAMINI GETİREMEDİ
Karşılaşmaya iyi başlayan milli tenisçi, ilk seti 6-4 kazanarak mücadelede 1-0 öne geçti.
İkinci sette rakibine 6-3 mağlup olan Zeynep, karar setini de 6-1 kaybetti.
Böylece korttan 2-1 yenik ayrılan Zeynep Sönmez, Guangzhou Açık'a ikinci turda veda etti.
İLK TURDA SORRIBES TORMO'YU ELEMIŞTİ
Zeynep Sönmez, turnuvanın ilk turunda dünya sıralamasının 88. basamağındaki Sara Sorribes Tormo ile karşılaşmıştı.
Rakibini 6-1, 4-6 ve 6-2'lik setlerle 2-1 mağlup eden milli tenisçi, ikinci tura yükselmişti.