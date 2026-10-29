Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Guangzhou Açık'ta Jil Teichmann'a yenilerek turnuvaya veda etti

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Çin'de düzenlenen Guangzhou Açık Tenis Turnuvası'nın ikinci turunda İsviçreli Jil Teichmann'a 2-1 mağlup olarak organizasyona veda etti. İlk seti 6-4 kazanan Zeynep, sonraki iki seti 6-3 ve 6-1 kaybetti.