Yayıncılığını Turkuvaz Medya'nın üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turunda Kasımpaşa ile Çorluspor 1947 karşı karşıya geliyor. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda saat 18.00'de başlayan mücadeleyi hakem Yusuf Adnan Kendirciler yönetiyor. Karşılaşma A Spor ekranlarından canlı yayınlanıyor.

Turkuvaz Medya aracılığıyla futbolseverler ile buluşan Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. eleme turu heyecanı devam ediyor. Kasımpaşa, sahasında Çorluspor 1947'yi konuk ediyor. Bir üst tura yükselmek isteyen iki takım, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda kozlarını paylaşıyor.

29 Ekim 2026 Perşembe günü saat 18.00'de başlayan karşılaşma, A Spor ekranlarından canlı yayınlanıyor.

KASIMPAŞA - ÇORLUSPOR 1947 MAÇI HANGİ KANALDA?

Kasımpaşa ile Çorluspor 1947 arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turu mücadelesi, A Spor ekranlarından canlı olarak futbolseverlerle buluşuyor.

KASIMPAŞA - ÇORLUSPOR 1947 MAÇININ İLK 11'LERİ

Kasımpaşa: Ali Yanar, J. Jessen, Ahmet Salih Arıcı, Ahmet Taha Dağbaşı, Atakan Müjde, F. Diabate, Sercan Deniz, T. Diarra, M. Rafferty, Güven Yalçın, Emirhan Boz.

Çorluspor 1947: Hüseyin Koç, Asım Efe Işık, Oğuzhan Yıldırım, Ömer Faruk Aydemir, Sinan Baki Usluer, Barış Zeren, Yusuf Kaplan, Ali Eren İyican, Efe Geçim, Volkan Uluğ, Esat Yiğit Alkurt.