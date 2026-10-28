ZTK'da Sakaryaspor'un konuğu Bursa Yıldırımspor

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan, Sakaryaspor ile Bursa Yıldırımspor arasında oynanan mücadeleyle devam ediyor. Bir üst tura yükselmek için sahaya çıkan iki ekip, Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda karşı karşıya geliyor.