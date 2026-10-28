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ZTK'da Sakaryaspor'un konuğu Bursa Yıldırımspor

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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ZTK'da Sakaryaspor'un konuğu Bursa Yıldırımspor

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan, Sakaryaspor ile Bursa Yıldırımspor arasında oynanan mücadeleyle devam ediyor. Bir üst tura yükselmek için sahaya çıkan iki ekip, Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda karşı karşıya geliyor.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Sakaryaspor ile Bursa Yıldırımspor karşı karşıya geliyor. Kupada bir üst tura yükselmek isteyen iki takım, Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda kozlarını paylaşıyor. A Spor'dan şifresiz yayınlanan bu mücadeleyi haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

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SAKARYASPOR-BURSA YILDIRIMSPOR İLK 11'LER

Sakaryaspor: İbrahim, Ayberk, Gökhan, Özgür, Mehmet, Mert, Muhammet, Yasin, Yunus, Hasan, Erdem.

Bursa Yıldırımspor: Recep, Benjamin, Semih, Tarık, Berat Yaman, Furkan, Berat Badak, Tahsin, Kemal, Arel, Efe.

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