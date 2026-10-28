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Ziraat Türkiye Kupası'nda Fethiyespor-Eyüpspor maçının ikinci yarısı yoğun yağış nedeniyle ertelendi

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Ziraat Türkiye Kupası'nda Fethiyespor-Eyüpspor maçının ikinci yarısı yoğun yağış nedeniyle ertelendi

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 3. tur maçlarıyla devam ediyor. Kazanan takımın adını doğrudan bir üst tura yazdıracağı mücadelede Fethiyespor ile Eyüpspor karşı karşıya geldi. Maçın ikinci yarısı yoğun yağış nedeniyle oynanamadı.

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçında Fethiyespor ile Eyüpspor karşı karşıya geldi.

Maçın ilk yarısı Eyüpspor'un 2-1 üstünlüğü ile noktalanırken, ikinci yarısı yoğun yağış nedeniyle oynanamadı.

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MAÇIN GOLLERİ

GOL | Fethiyespor 0-1 Eyüpspor

GOL | Fethiyespor 1-1 Eyüpspor

GOL | Fethiyespor 1-2 Eyüpspor

#Ziraat Türkiye Kupası #Fethiyespor #Eyüpspor
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