Ziraat Türkiye Kupası'nda Fethiyespor-Eyüpspor maçının ikinci yarısı yoğun yağış nedeniyle ertelendi

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 3. tur maçlarıyla devam ediyor. Kazanan takımın adını doğrudan bir üst tura yazdıracağı mücadelede Fethiyespor ile Eyüpspor karşı karşıya geldi. Maçın ikinci yarısı yoğun yağış nedeniyle oynanamadı.