Ziraat Türkiye Kupası'nda Fethiyespor-Eyüpspor maçının ikinci yarısı yoğun yağış nedeniyle ertelendi
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Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 3. tur maçlarıyla devam ediyor. Kazanan takımın adını doğrudan bir üst tura yazdıracağı mücadelede Fethiyespor ile Eyüpspor karşı karşıya geldi. Maçın ikinci yarısı yoğun yağış nedeniyle oynanamadı.
Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçında Fethiyespor ile Eyüpspor karşı karşıya geldi.
Maçın ilk yarısı Eyüpspor'un 2-1 üstünlüğü ile noktalanırken, ikinci yarısı yoğun yağış nedeniyle oynanamadı.
MAÇIN GOLLERİ
GOL | Fethiyespor 0-1 Eyüpspor
GOL | Fethiyespor 1-1 Eyüpspor
GOL | Fethiyespor 1-2 Eyüpspor