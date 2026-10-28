Kupada 4 dakikada 2 gol! 1461 Trabzon FK tur biletini kaptı

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur mücadelesinde 1461 Trabzon FK, deplasmanda karşılaştığı 52 Orduspor FK'yi 2-0 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı. Konuk ekip, Celal Bozkurt ve Serhan Polat'ın golleriyle tur biletini aldı.