Kupada 4 dakikada 2 gol! 1461 Trabzon FK tur biletini kaptı
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Ziraat Türkiye Kupası 3. tur mücadelesinde 1461 Trabzon FK, deplasmanda karşılaştığı 52 Orduspor FK'yi 2-0 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı. Konuk ekip, Celal Bozkurt ve Serhan Polat'ın golleriyle tur biletini aldı.
1461 Trabzon FK, Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında deplasmanda 52 Orduspor FK'yi 2-0 mağlup etti.
4 DAKİKADA GELEN 2 GOL TURU GETİRDİ
Karşılaşmaya etkili başlayan 1461 Trabzon FK, 25. dakikada Celal Bozkurt'un kaydettiği golle 1-0 öne geçti.
Bu golden yalnızca 4 dakika sonra, 29. dakikada Serhan Polat sahneye çıkarak farkı ikiye yükseltti.
1461 TRABZON FK ÜST TURA YÜKSELDİ
Mücadeleden 2-0 galip ayrılan 1461 Trabzon FK, Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. turu geçerek bir üst tura yükseldi. 52 Orduspor FK ise kupaya veda etti.
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