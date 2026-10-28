Sakaryaspor ZTK'dan elendi! Bursa Yıldırımspor bir üst tura yükseldi

Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda Bursa Yıldırımspor, deplasmanda Sakaryaspor'u 3-2 mağlup ederek bir üst tura yükseldi. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri Efe Yüceer, Arel Polat ve Erkan Arda Çağdaş kaydetti.