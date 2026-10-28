Sakaryaspor ZTK'dan elendi! Bursa Yıldırımspor bir üst tura yükseldi
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Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda Bursa Yıldırımspor, deplasmanda Sakaryaspor'u 3-2 mağlup ederek bir üst tura yükseldi. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri Efe Yüceer, Arel Polat ve Erkan Arda Çağdaş kaydetti.
Bursa Yıldırımspor, Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında deplasmanda Sakaryaspor'u 3-2 mağlup etti.
Konuk ekibe galibiyeti ve turu getiren golleri 36. dakikada Efe Yüceer, 68. dakikada Arel Polat ve 78. dakikada Erkan Arda Çağdaş kaydetti. Sakaryaspor'un golleri ise 57. dakikada Murat Akoğlu ve 81. dakikada Gökhan Akkan'dan geldi.
Bu sonuçla birlikte Bursa Yıldırımspor, üst tura yükselen taraf oldu.
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