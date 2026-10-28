CANLI Kars 36 Spor - Antalyaspor maçı
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Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Kupada 3. tur maçında Kars 36 Spor ile Antalyaspor kozlarını paylaşıyor. A Spor ekranlarından naklen yayınlanan karşılaşmayı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...
Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur heyecanı tüm hızıyla sürüyor. Kars 36 Spor ile Antalyaspor karşı karşıya geliyor. İki takım arasında oynanan ve A Spor ekranlarından naklen yayınlanan mücadeleyi haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.
İŞTE MAÇIN 11'LERİ:
Kars 36 Spor: Nusret Can, Burak Can, Mehmet, Furkan, Recep, Yasin, İlkem, Muhammet, Emirhan, Ali Kemal, Hüseyin
Antalyaspor: Kağan, Paal, Samet, Hasan, Gueye, Ramazan, Mert, Arif, Chehaima, Saric, Ege
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