CANLI Kars 36 Spor - Antalyaspor maçı

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Kupada 3. tur maçında Kars 36 Spor ile Antalyaspor kozlarını paylaşıyor. A Spor ekranlarından naklen yayınlanan karşılaşmayı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...