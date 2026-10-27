ZTK'da Kocaelispor-Mazıdağı Fosfat Spor maçı heyecanı
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Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur heyecanı devam ediyor. Kocaelispor ile Mazıdağı Fosfat Spor, Turka Kocaeli Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Saat 18.00'de başlayan mücadele, A Spor ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanıyor.
Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan tüm hızıyla devam ediyor.
3. Tur maçında Kocaelispor ile Mazıdağı Fosfat Spor karşı karşıya geliyor. Saat 18.00'de başlayan ve Turka Kocaeli Stadyumu'nda oynanan mücadele, A Spor ekranlarından naklen ve şifresiz yayınlanıyor.