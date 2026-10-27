ZTK'da Kocaelispor-Mazıdağı Fosfat Spor maçı heyecanı

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur heyecanı devam ediyor. Kocaelispor ile Mazıdağı Fosfat Spor, Turka Kocaeli Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Saat 18.00'de başlayan mücadele, A Spor ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanıyor.