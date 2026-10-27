Ziraat Türkiye Kupası’nda 4. eleme turu heyecanı: Kura çekimi 4 Kasım'da gerçekleştirilecek
Giriş Tarihi:
Ziraat Türkiye Kupası’nda 4. eleme turu kura çekiminin yapılacağı tarih belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) açıklamasına göre kura çekimi, 4 Kasım Çarşamba günü saat 14.00’te gerçekleştirilecek.
Kura çekimi, TFF Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde kulüp yetkililerinin katılımıyla yapılacak.
KURA ÇEKİMİNE 54 TAKIM KATILACAK
Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turu kura çekiminde toplam 54 takım yer alacak. Kura çekimine, 3. eleme turunu geçecek 36 takımın yanı sıra bu turdan itibaren organizasyona dahil olacak 18 takım katılacak.
MAÇLAR ARALIK AYINDA OYNANACAK
Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turu karşılaşmaları, 1, 2 ve 3 Aralık tarihlerinde oynanacak. Müsabakalar tek maç eleme usulüne göre yapılacak.