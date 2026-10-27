Kocaelispor ZTK'da rahat turladı! Körfez ekibi 3 golle üst turda

Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda Kocaelispor, sahasında ağırladığı Eti Gübre Mazıdağı Fosfat Spor'u 3-0 mağlup ederek üst tura yükseldi. Yeşil-siyahlı ekibe galibiyeti getiren golleri iki kez fileleri havalandıran Metehan Altunbaş ile Daniel Agyei kaydetti.