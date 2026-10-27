Kocaelispor ZTK'da rahat turladı! Körfez ekibi 3 golle üst turda
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Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda Kocaelispor, sahasında ağırladığı Eti Gübre Mazıdağı Fosfat Spor'u 3-0 mağlup ederek üst tura yükseldi. Yeşil-siyahlı ekibe galibiyeti getiren golleri iki kez fileleri havalandıran Metehan Altunbaş ile Daniel Agyei kaydetti.
Trendyol Süper Lig ekibi Kocaelispor ile Nesine 3. Lig temsilcisi Eti Gübre Mazıdağı Fosfat Spor, Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında karşı karşıya geldi.
Turka Kocaeli Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 45+1 ve 80. dakikalarda Metehan Altunbaş ve 72. dakikada Daniel Agyei kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Kocaelispor, Ziraat Türkiye Kupası'nda bir üst tura yükselmeyi başardı.
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Kocaelispor 1-0 Eti Gübre Mazıdağı Fosfat Spor GOLÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kocaelispor 1-0 Eti Gübre Mazıdağı Fosfat Spor GOLÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ