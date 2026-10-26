CANLI 2026 Ballon d'Or ödülleri sahiplerini buluyor!
Dünya futbolunun en prestijli bireysel ödüllerinden Ballon d'Or, 2026 yılında 70. kez sahiplerini buluyor. İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen tarihi organizasyonda Kylian Mbappe, Lamine Yamal ve Harry Kane gibi yıldızlar Altın Top için yarışıyor. İşte 2026 Ballon d'Or ödül törenine ilişkin son gelişmeler...
Futbol dünyasının merakla beklediği 2026 Ballon d'Or ödül töreni için geri sayım sona erdi. France Football tarafından 1956 yılından bu yana verilen prestijli ödüller, bu yıl 70. kez sahiplerini buluyor. Organizasyon, tarihinde ilk kez İngiltere'nin başkenti Londra'da gerçekleştiriliyor.
BALLON D'OR 2026 TÖRENİ LONDRA'DA
2026 Ballon d'Or ödül törenine Londra'daki Palladium Tiyatrosu ev sahipliği yapıyor. 26 Ekim Pazartesi günü düzenlenen organizasyonun başlangıç saati Türkiye saatiyle 23.00 olarak açıklandı.
ALTIN TOP İÇİN YILDIZLAR YARIŞIYOR
Erkeklerde yılın en iyi futbolcusuna verilen Ballon d'Or ödülü için 30 isim aday gösterildi.
Adaylar arasında Kylian Mbappe, Lamine Yamal, Harry Kane, Erling Haaland, Ousmane Dembele, Lionel Messi, Vinicius Junior, Jude Bellingham ve Michael Olise gibi dünya futbolunun önde gelen yıldızları bulunuyor.
Geçen yıl erkeklerde ödülün sahibi Paris Saint-Germain forması giyen Ousmane Dembele olmuştu.
İşte şimdiye kadar açıklanan Ballon d'Or sıralaması...
- 11. Jude bellingham
- 12. Pau Cubarsi
- 13. Achraf Hakimi
- 14. Vitinha
- 15. Declan Rice
- 16. Ferran Torres
- 17. Vinicius Jr.
- 18. Marc Cucurella
- 19. Joao Neves
- 20. Pacho
- 21. Gabriel
- 22. Lautaro Martinez
- 23. Nuno Mendes
- 24. Luis Diaz
- 25. Marquinhos
- 26. Dayot Upamecano
- 27. Bruno Fernandes
- 28. Julian Quinones
- 29. Saliba
- 29. Sadio Mane