Futbol dünyasının merakla beklediği 2026 Ballon d'Or ödül töreni için geri sayım sona erdi. France Football tarafından 1956 yılından bu yana verilen prestijli ödüller, bu yıl 70. kez sahiplerini buluyor. Organizasyon, tarihinde ilk kez İngiltere'nin başkenti Londra'da gerçekleştiriliyor.

BALLON D'OR 2026 TÖRENİ LONDRA'DA

2026 Ballon d'Or ödül törenine Londra'daki Palladium Tiyatrosu ev sahipliği yapıyor. 26 Ekim Pazartesi günü düzenlenen organizasyonun başlangıç saati Türkiye saatiyle 23.00 olarak açıklandı.