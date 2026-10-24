Milli bilardocu Sinem Kökten, İspanya'nın Gandia kentinde düzenlenen Büyük Kadınlar Pool Bilardo Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazandı. 10 top disiplini finalinde İspanyol rakibi Lopez Silvia-Fibla'yı 5-4 mağlup eden Kökten, kariyerinin 4'üncü Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.

Milli bilardocu Sinem Kökten, İspanya'da düzenlenen Büyük Kadınlar Pool Bilardo Avrupa Şampiyonası'nda 10 top disiplininde altın madalya kazandı.

AVRUPA ŞAMPİYONU OLDU

Gandia kentinde gerçekleştirilen organizasyonun final maçında İspanyol Lopez Silvia-Fibla ile karşılaşan Sinem Kökten, karşılaşmayı 5-4 kazanarak Avrupa şampiyonu oldu.

BAŞARIYA İMZA ATTI

Milli sporcu, bu sonuçla kariyerindeki 4'üncü Avrupa şampiyonluğuna ulaşarak önemli bir başarıya imza attı.

Sinem Kökten, ilk Avrupa şampiyonluğunu 2024'te Antalya'da düzenlenen organizasyonda 9 top disiplininde kazandı. Sinem, 2025'te Hollanda'da düzenlenen organizasyonda ise 10 top disiplininde ikinci, 9 top disiplininde üçüncü Avrupa şampiyonluğunu elde etti.