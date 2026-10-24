Bartın'da futbol maçında korkutan anlar! Futbolcu Akın Karaaslan hastaneye kaldırıldı
Bartın’da oynanan lig karşılaşmasında korku dolu anlar yaşandı. Mücadelenin uzatma dakikalarında Gençlik Mimar Sinan Spor’un 35 yaşındaki futbolcusu Akın Karaaslan, aniden fenalaşarak yere yığıldı. Sahada yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan futbolcunun kalp krizi geçirdiği belirlendi. Acil olarak anjiyoya alınan Karaaslan’ın tedavisi sürüyor.
Olay, Bartın Atatürk Stadı'nda oynanan Arıt Kayadibispor ile Gençlik Mimar Sinan Spor karşılaşmasında meydana geldi.
90+3'TE YÜREKLER AĞZA GELDİ
Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonelliğe Geçiş Ligi 7. Grup'un 2. haftasında oynanan ve Arıt Kayadibispor'un 1-0 üstünlüğüyle devam eden mücadelenin 90+3. dakikasında korku dolu anlar yaşandı. Gençlik Mimar Sinan Spor'un 35 yaşındaki futbolcusu Akın Karaaslan, herhangi bir temas olmadan aniden fenalaşarak yere yığıldı.
SAHADA ZAMANLA YARIŞ: SAĞLIK EKİPLERİ SEFERBER OLDU
Karaaslan'ın yerde hareketsiz kaldığını gören hakem, futbolcular ve teknik heyet büyük panik yaşadı. Sahaya çağrılan sağlık ekipleri, bilinci kapanan futbolcuya ilk müdahaleyi yaptı. Ardından sedyeyle ambulansa taşınan Karaaslan, acil olarak Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
KALP KRİZİ GEÇİRDİĞİ BELİRLENDİ
Hastanede kırmızı alana alınan Akın Karaaslan'ın yapılan tetkiklerinde kalp krizi geçirdiği tespit edildi. Vakit kaybetmeden anjiyoya alınan 35 yaşındaki futbolcunun tedavisinin ve sağlık durumunun takibinin sürdüğü öğrenildi.