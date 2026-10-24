Olay, Bartın Atatürk Stadı'nda oynanan Arıt Kayadibispor ile Gençlik Mimar Sinan Spor karşılaşmasında meydana geldi.

90+3'TE YÜREKLER AĞZA GELDİ

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonelliğe Geçiş Ligi 7. Grup'un 2. haftasında oynanan ve Arıt Kayadibispor'un 1-0 üstünlüğüyle devam eden mücadelenin 90+3. dakikasında korku dolu anlar yaşandı. Gençlik Mimar Sinan Spor'un 35 yaşındaki futbolcusu Akın Karaaslan, herhangi bir temas olmadan aniden fenalaşarak yere yığıldı.