UEFA açıkladı! Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'inde sürpriz isimler

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. hafta karşılaşmalarının tamamlanmasının ardından haftanın en iyi 11'i belli oldu. UEFA Teknik Gözlemci Grubu tarafından belirlenen kadroda, Galatasaray ve Fenerbahçe maçlarında gösterdikleri performanslarla dikkat çeken iki futbolcu da yer aldı. İşte Devler Ligi'nde haftanın en iyi 11'i...