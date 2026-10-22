UEFA açıkladı! Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'inde sürpriz isimler
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. hafta karşılaşmalarının tamamlanmasının ardından haftanın en iyi 11'i belli oldu. UEFA Teknik Gözlemci Grubu tarafından belirlenen kadroda, Galatasaray ve Fenerbahçe maçlarında gösterdikleri performanslarla dikkat çeken iki futbolcu da yer aldı. İşte Devler Ligi'nde haftanın en iyi 11'i...
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. hafta karşılaşmalarının sona ermesinin ardından haftanın en iyi 11'i açıklandı. UEFA Teknik Gözlemci Grubu tarafından belirlenen kadroda, Avrupa'nın farklı kulüplerinde forma giyen yıldız futbolcular yer aldı.
UEFA Teknik Gözlemci Grubu tarafından oluşturulan kadroda 11 farklı kulüpten futbolcuya yer verildi. Haftanın en iyi 11'i, 4-4-2 dizilişine göre belirlendi.
İşte merakla beklenen 11 oyuncu...
Kaleci: Sommer (Club Brugge)
Defans: Carlos Augusto (Inter), Geerturida (PSV), Mbuyamba (LASK Linz)
Orta saha: Doue (PSG), McTominay (Napoli), Rice (Arsenal), Nico Paz (Como), Foden (Manchester City)
Forvet: Kane (Bayern Münih), Mbappe (Real Madrid)