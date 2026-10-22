Arda Güler'den Real Madrid kararı! Milli yıldız için yeni sözleşme
Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler'in geleceğine ilişkin dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Transfer uzmanı Fabrizio Romano, genç yıldızın İspanyol deviyle yeni sözleşme konusunda anlaşmaya vardığını duyurdu. Tarafların mutabakata vardığı belirtilirken gözler kulüpten gelecek resmî açıklamaya çevrildi.
İspanya LaLiga ekiplerinden Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler'in geleceğine ilişkin yeni bir iddia gündeme geldi. Transfer uzmanı Fabrizio Romano, 21 yaşındaki yıldızın İspanyol deviyle sözleşme yenileme konusunda anlaşmaya vardığını bildirdi.
ARDA GÜLER İÇİN ANLAŞMA İDDİASI
Fabrizio Romano'nun aktardığı bilgilere göre Arda Güler ile Real Madrid yönetimi, yeni sözleşmenin şartları üzerinde anlaşma sağladı.
Milli futbolcunun İspanyol ekibindeki kariyerini uzun yıllar sürdürmesinin beklendiği belirtilirken anlaşmanın resmî olarak duyurulması bekleniyor.
YENİ SÖZLEŞME 2032'YE KADAR
Romano'nun haberine göre Arda Güler'in yeni sözleşmesi Haziran 2032'ye kadar geçerli olacak.
Genç futbolcunun mevcut kontratı ise 2029 yılında sona eriyor.