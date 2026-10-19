A Milli Takım'da Sergen Yalçın bombası! TFF'nin kritik kararı için geri sayım başladı

A Milli Futbol Takımı'nda Vincenzo Montella ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktörlük görevi için Sergen Yalçın ismi öne çıktı. Son olarak Beşiktaş'ı çalıştıran Sergen Yalçın'ın, TFF Yönetim Kurulunun yarın gerçekleştireceği toplantının ardından A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü olarak açıklanması bekleniyor.