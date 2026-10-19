A Milli Takım'da Sergen Yalçın bombası! TFF'nin kritik kararı için geri sayım başladı
A Milli Futbol Takımı'nda Vincenzo Montella ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktörlük görevi için Sergen Yalçın ismi öne çıktı. Son olarak Beşiktaş'ı çalıştıran Sergen Yalçın'ın, TFF Yönetim Kurulunun yarın gerçekleştireceği toplantının ardından A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü olarak açıklanması bekleniyor.
A Milli Futbol Takımı'nda Vincenzo Montella ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör arayışlarında sona yaklaşıldı. Ay-yıldızlı ekibin başına Sergen Yalçın'ın getirilmesi beklenirken, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) yarın gerçekleştireceği yönetim kurulu toplantısının ardından kararını açıklaması öngörülüyor.
MONTELLA İLE YOLLAR AYRILMIŞTI
A Milli Futbol Takımı'nda UEFA Uluslar Ligi'nde üst üste alınan 4 mağlubiyetin ardından İtalyan teknik direktör Vincenzo Montella ile yollar ayrılmıştı. Geçtiğimiz günlerde Riva'ya gelen Montella, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve yönetim kurulu üyeleriyle vedalaşmıştı.
SERGEN YALÇIN İSMİ ÖNE ÇIKTI
Montella'nın ayrılığının ardından yeni teknik direktör arayışlarına başlayan TFF'de Sergen Yalçın ismi ön plana çıktı. Son olarak Beşiktaş'ı çalıştıran ve geçtiğimiz sezon sonunda siyah-beyazlı kulüple yollarını ayıran tecrübeli teknik adamın, A Milli Takım'ın başına geçmesi bekleniyor.
GÖZLER TFF'NİN YARINKİ TOPLANTISINDA
TFF Yönetim Kurulunun yarın gerçekleştireceği toplantının ardından Sergen Yalçın'ın A Milli Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörü olarak açıklanması bekleniyor.