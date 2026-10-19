A Milli Takım'da Vincenzo Montella dönemi sonrası teknik direktör belirsizliği sona erdi. Sergen Yalçın, A Milli Takım'ın başına geçtiğini, "Her teknik direktörün gelmek istediği yerdir. Halkın teknik direktörü olmak çok güzel. Benim için de gurur ve mutluluk verici. Zaten hayır deme lüksümüz yok. 4 yıllığına anlaştık." sözleriyle duyurdu.

A Milli Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörünün Sergen Yalçın olduğu açıklandı. Görevi üstlendiğini bizzat duyuran Yalçın, ay-yıldızlı ekibin başına geçmenin kendisi için gurur ve mutluluk verici olduğunu söyledi.

SERGEN YALÇIN BİZZAT AÇIKLADI

A Milli Takım'ın başına geçtiğini açıklayan Sergen Yalçın, görevin önemine dikkat çekti. Son 2-3 gün içinde konuyla ilgili önemli gelişmeler yaşandığını belirten Yalçın, milli takımın kulüp takımlarının üzerinde bir konumda olduğunu vurguladı.

Yalçın, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Hepimiz için hayırlı olsun. Ülkeye hayırlı olsun. Bu görev çok önemli bir görev. Son 2-3 gün içinde çok önemli gelişmeler oldu konuyla ilgili. Ay-yıldız, her şeyin üzerindedir. Kulüp takımlarının çok üzerindedir.

Her teknik direktörün gelmek istediği yerdir. Halkın teknik direktörü olmak çok güzel. Benim için de gurur ve mutluluk verici. Zaten hayır deme lüksümüz yok. 4 yıllığına anlaştık. "

MONTELLA İLE YOLLAR AYRILMIŞTI

A Milli Futbol Takımı'nda UEFA Uluslar Ligi'nde üst üste alınan 4 mağlubiyetin ardından İtalyan teknik direktör Vincenzo Montella ile yollar ayrılmıştı. Geçtiğimiz günlerde Riva'ya gelen Montella, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve yönetim kurulu üyeleriyle vedalaşmıştı.