A Milli Takım'da Sergen Yalçın bombası! TFF prensip anlaşmasına vardı!

A Milli Futbol Takımı'nda Vincenzo Montella ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktörlük görevi için Sergen Yalçın ismi öne çıktı. Son olarak Beşiktaş'ı çalıştıran Sergen Yalçın ile TFF'nin prensipte anlaştığı belirtildi. Yarın saat 13.00'da yapılacak toplantının ardından teknik direktör hakkında nihai karara varılacak.