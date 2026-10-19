A Milli Takım'da Sergen Yalçın bombası! TFF prensip anlaşmasına vardı!
A Milli Futbol Takımı'nda Vincenzo Montella ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktörlük görevi için Sergen Yalçın ismi öne çıktı. Son olarak Beşiktaş'ı çalıştıran Sergen Yalçın ile TFF'nin prensipte anlaştığı belirtildi. Yarın saat 13.00'da yapılacak toplantının ardından teknik direktör hakkında nihai karara varılacak.
A Milli Futbol Takımı'nda Vincenzo Montella ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör arayışlarında sona yaklaşıldı. Ay-yıldızlı ekibin başına Sergen Yalçın'ın getirilmesi beklenirken, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) yarın gerçekleştireceği yönetim kurulu toplantısının ardından kararını açıklaması öngörülüyor.
A Haber'in haberine göre TFF, teknik direktörlük konusunda Sergen Yalçın ile prensipte anlaşmaya vardı. Yönetim kurulu, 20 Ekim günü 13'.00'daki toplantının ardından kararını açıklayacak.
A Spor muhabiri Erdem Akbaş, anlaşmanın detaylarını anlattı.
MONTELLA İLE YOLLAR AYRILMIŞTI
A Milli Futbol Takımı'nda UEFA Uluslar Ligi'nde üst üste alınan 4 mağlubiyetin ardından İtalyan teknik direktör Vincenzo Montella ile yollar ayrılmıştı. Geçtiğimiz günlerde Riva'ya gelen Montella, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve yönetim kurulu üyeleriyle vedalaşmıştı.
SERGEN YALÇIN İSMİ ÖNE ÇIKTI
Montella'nın ayrılığının ardından yeni teknik direktör arayışlarına başlayan TFF'de Sergen Yalçın ismi ön plana çıktı. Son olarak Beşiktaş'ı çalıştıran ve geçtiğimiz sezon sonunda siyah-beyazlı kulüple yollarını ayıran tecrübeli teknik adamın, A Milli Takım'ın başına geçmesi bekleniyor.
GÖZLER TFF'NİN YARINKİ TOPLANTISINDA
TFF Yönetim Kurulunun yarın gerçekleştireceği toplantının ardından Sergen Yalçın'ın A Milli Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörü olarak açıklanması bekleniyor.