Kocaelispor-Göztepe maçı (AA)



MAÇTAN NOTLAR

17. dakikada Uğur Kaan Yıldız'ın sağ taraftan yerden yaptığı ortada ceza sahası içinde Metehan Altunbaş'ın vuruşunda top sol taraftan dışarı çıktı.



24. dakikada Rhaldney'in sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda ön direkte Juan'ın kafa vuruşunda kale önünde bulunan Show'un ters dokunuşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1



26. dakikada Richard Akonnor'un sol taraftan ortasında ceza sahası içinde Andre Henrique'nin röveşatasında savunma engel oldu. Juan'ın tekrar içeri gönderdiği topu Emir Ortakaya kafayla uzaklaştırdı.



29. dakikada Juan'ın pasında Miroshi'nin ceza yayı üzerinden şutunda kaleci Serhat Öztaşdelen, meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.





60. dakikada Berkan Kutlu'nun sol taraftan yaptığı ortada kaleci Arda Özçimen topu yumrukladı. Pozisyonun devamında sağ çaprazdan Rigoberto Rivas'ın vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı çıktı.



66. dakikada Gonçalo Sousa'nın sol taraftan ortasında Florian Aye'nin dokunamadığı top savunmadan sekerek müsait durumdaki Daniel Agyei'nin önünde kaldı. Agyei'nin vuruşunda meşin yuvarlak dışarı gitti.



71. dakikada Mahamadou Sissoho'nun sağ taraftan ortasında Emir Ortakaya'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Arda Özçimen'de kaldı.



77. dakikada Juan'ın sağ taraftan ceza yayı gerisine verdiği pasta Novatus Miroshi'nin gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak sol üst köşeden ağlarla buluştu. 0-2



81. dakikada Gonçalo Sousa'nın sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda Berkan Kutlu'nun kafayla indirdiği topa Juan'ın elle müdahale etmesi üzerine hakem Alper Akarsu penaltı noktasını gösterdi.



82. dakikada penaltıda topun başına geçen Berkan Kutlu'nun vuruşunda kaleci Arda Özçimen'in müdahalesine rağmen meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-2



90+5. dakikada Tobias Gulliksen'in sol taraftan verdiği pasta Rigoberto Rivas'ın ceza yayı sağ çaprazından sert vuruşunda kaleci Arda Özçimen, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Öte yandan ligde puan durumu şu şekilde: