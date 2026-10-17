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Yeşil sahaların yıldızı bu kez tilavetiyle gönüllere dokundu! Faslı yıldız Mazraoui’den Kur’an-ı Kerim tilaveti

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Yeşil sahaların yıldızı bu kez tilavetiyle gönüllere dokundu! Faslı yıldız Mazraoui’den Kur’an-ı Kerim tilaveti

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United’da forma giyen Faslı futbolcu Noussair Mazraoui, bu kez sahadaki performansıyla değil, Kur’an-ı Kerim tilavetiyle gündeme geldi. Haşr Suresi’nin ayetlerini okuduğu anlara ait görüntüler, sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

Manchester United ve Fas Milli Takımı'nın başarılı oyuncularından Noussair Mazraoui, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle dikkat çekti. Futbol kariyerinin yanı sıra manevi yönüyle de gündeme gelen yıldız oyuncunun görüntüleri, sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti.

MANCHESTER UNİTED'IN YILDIZI MAZRAOUİ'DEN KUR'AN-I KERİM TİLAVETİ

HAŞR SURESİ'NİN 22, 23 VE 24. AYETLERİNİ OKUDU

Sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntülerde Mazraoui'nin Kur'an-ı Kerim'in Haşr Suresi'nin 22, 23 ve 24. ayetlerini tilavet ettiği görüldü. Futbolcunun tilaveti, videoyu izleyen kullanıcılar tarafından beğeniyle karşılandı.

SOSYAL MEDYADA YOĞUN İLGİ GÖRDÜ

Kısa sürede çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşılan görüntüler, futbolseverlerin de ilgisini çekti. Mazraoui'nin Kur'an-ı Kerim tilaveti sosyal medyada beğeni ve yorum aldı.

#Manchester United #Noussair Mazraoui
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