Amed Sportif Faaliyetler, Konyaspor'u Diagne'nin 86. dakikadaki golüyle mağlup etti!

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Amed Sportif Faaliyetler, sahasında TÜMOSAN Konyaspor ile karşı karşıya geldi. Uzun süre golsüz devam eden mücadelede ev sahibi ekibe galibiyeti getiren gol, 86. dakikada Diagne'den geldi. Rakibini 1-0 mağlup eden Amed Sportif Faaliyetler, puanını 17'ye çıkarırken konuk ekip Konyaspor 5 puanda kaldı.