Amed Sportif Faaliyetler, Konyaspor'u Diagne'nin 86. dakikadaki golüyle mağlup etti!
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Amed Sportif Faaliyetler, sahasında TÜMOSAN Konyaspor ile karşı karşıya geldi. Uzun süre golsüz devam eden mücadelede ev sahibi ekibe galibiyeti getiren gol, 86. dakikada Diagne'den geldi. Rakibini 1-0 mağlup eden Amed Sportif Faaliyetler, puanını 17'ye çıkarırken konuk ekip Konyaspor 5 puanda kaldı.
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Amed Sportif Faaliyetler, sahasında TÜMOSAN Konyaspor'u 1-0 mağlup etti.
Bu sonuçla ev sahibi Amed Sportif Faaliyetler, puanını 17'ye yükseltirken konuk ekip Konyaspor ise 5 puanda kaldı.
MAÇTAN NOTLAR
59. dakikada TÜMOSAN Konyaspor'un kazandığı serbest vuruşta Deniz Türüç'ün ceza sahası dışından yaptığı vuruşta top, kalenin solundan auta çıktı.
61. dakikada Dia Saba'nın sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda topla buluşan Orban'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak dışarı gitti.
69. dakikada Amed Sportif Faaliyetler gole yaklaştı. Gökhan Gül'ün pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Orban'ın vuruşunda top, üstten auta çıktı.
84. dakikada Masuaku'nun sol kanattan geliştirdiği atakta ceza sahası dışında topla buluşan Bardhi'nin ceza sahasına gönderdiği top, kalenin yanından dışarı çıktı.
86. dakikada Amed Sportif Faaliyetler, aradığı golü Diagne ile buldu. Dia Saba'nın ortasında topla buluşan Diagne, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.
Karşılaşma, ev sahibi Amed Sportif Faaliyetler'in 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.