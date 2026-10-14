Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. eleme turu müsabakalarına ilişkin program açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, "Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turu müsabakalarına ilişkin program açıklanmıştır. Bu turda maçlar 27, 28 ve 29 Ekim tarihlerinde oynanacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Müsabakaların programı şöyle:

27 EKİM SALI:

13.00 Ağrı 1970 Spor-İstanbulspor (Vali Lütfü Yiğenoğlu)

13.30 Etimesgutspor-Gaziantep FK (Etimesgut Belediyesi Atatürk)

13.30 İnegöl Kafkasspor-Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor (İnegöl İlçe)

15.00 Adana Adaletgücüspor-MKE Ankaragücü (Yeni Adana)

15.00 Yeni Mersin İdmanyurdu-Muşspor (Mersin)

15.00 Seza Çimento Elazığspor-Açıkalın Erciyes 38 (Elazığ Atatürk)

15.00 Orduspor 1967-Artı Değer Vanspor (Ordu 19 Eylül)

15.00 SMS Grup Sarıyer-Ayvalıkgücü Belediyespor (Yusuf Ziya Öniş)

15.30 Boluspor-Karşıyaka (Bolu Atatürk)

18.00 Kocaelispor-Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor (Kocaeli)

20.30 Corendon Alanyaspor-12 Bingölspor (Alanya Oba)



28 EKİM ÇARŞAMBA:

13.30 Kars 36 Spor-Antalyaspor (Kars Atletizm Sahası)

13.30 Ankara Demirspor-Gemlik Sümerbeyspor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)

13.30 Pazarspor-Aliağa Futbol (Pazar İlçe)

13.30 Ankaraspor-Kırklarelispor (Sincan 15 Temmuz Milli Birlik)

13.30 GMG Kastamonuspor-Erzincan Futbol Yatırımları (Gazi)

13.30 Düzce Cam Düzcespor-Isbaş Isparta 32 Spor (Düzce Şehir)

13.30 Güzide Gebzespor-Malatya Yeşilyurtspor (Gebze Alaettin Kurt)

13.30 Silivrispor-Beyoğlu Yeni Çarşı (Silivri Müjdat Gürsu)

13.30 Serikspor-Hakkari Zapspor (Serik İsmail Oğan)

13.30 Sultan Su İnegölspor-Sebatspor (İnegöl İlçe)

13.30 Eskişehir Anadoluspor-68 Aksaray Belediyespor (Osmangazi Üniversitesi Futbol Sahası)

15.00 Adana 01 FK-Kütahyaspor (Yeni Adana)

15.00 Balıkesirspor-Arkent Arnavutköy Belediyespor (Balıkesir Atatürk)

15.00 Karabük İdmanyurduspor-Ekinciler İskenderunspor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

15.00 Menemen FK-Karacabey Belediyespor (Menemen İlçe)

15.00 Eminevim Ümraniyespor-Küçükçekmece Sinopspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

15.00 Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor-Gölcükspor (11 Nisan)

15.00 Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük-Somaspor (Yusuf Ziya Öniş)

15.30 Fethiyespor-Eyüpspor (Fethiye İlçe)

18.00 Sakaryaspor-Bursa Yıldırımspor (Yeni Sakarya Atatürk)

20.30 52 Orduspor FK-KCT 1461 Trabzon FK (Ordu 19 Eylül)



29 EKİM PERŞEMBE:

13.30 Bitlis 1916 Spor-Metro Holding Kayserispor (Eren)

15.30 Gençlerbirliği-H.Bayram İnşaat Karaköprü Belediyespor (Eryaman)

18.00 Kasımpaşa-Çorluspor 1947 (Recep Tayyip Erdoğan)

20.30 Eskişehirspor-Alagöz Holding Iğdır FK (Prof. Dr. Fethi Heper)