Törene Kosova Cumhurbaşkanı Justina Shiroka Pula, Kosova Başbakanı Albin Kurti, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto, NATO Napoli Müşterek Kuvvet Komutanı Oramiral George M. Wikoff ve çok sayıda davetli katıldı.

Shiroka Pula, KFOR'un varlığı ile yerel kurumlarla yürüttüğü iş birliğinin Kosova'nın genel güvenliğine ve vatandaşların güvenine katkıda bulunduğunu ifade etti.

Kosova'nın NATO üyeliği hedefinden söz eden Shiroka Pula, "NATO üyeliğine ilişkin stratejik hedefimiz açık. Bir gün Kosova'nın yalnızca güvenlikten yararlanan değil, aynı zamanda güvenliğe doğrudan katkıda bulunan bir ülke olmasını amaçlıyoruz." dedi.

Kosova Cumhurbaşkanı Justina Shiroka Pula, törendeki konuşmasında görev süresini tamamlayan Tümgeneral Özkan Ulutaş'a katkıları dolayısıyla teşekkür etti.

(Foto: AA)

ULUTAŞ: KOMUTAYI ÜSTLENMEKTEN ONUR DUYDUM

Tümgeneral Özkan Ulutaş da görev süresinin sona ermesi dolayısıyla yaptığı konuşmada KFOR'un komutasını üstlenmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ulutaş, NATO tarihinin en uzun süreli ve halihazırda en büyük misyonunun komutasını üstlenmekten onur duyduğunu söyledi.

Kosova'da yaşayan insanların farklılıklarına rağmen barışçıl ve müreffeh bir gelecek için ortak umut taşıdığını belirten Ulutaş, "KFOR, Belgrad ile Priştine arasında Avrupa Birliği kolaylaştırıcılığında yürütülen diyaloğa güvenli bir ortam sağlayarak bu konuda rol oynadı." ifadelerini kullandı.