Sultanlar Ligi'nde derbide Fenerbahçe tarihi geri dönüşle Beşiktaş'ı 3-2 yendi

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 2. haftasında Fenerbahçe Medicana, Beşiktaş karşısında unutulmaz bir geri dönüşe imza attı. İlk iki seti 25-20 ve 25-23 kaybeden sarı-lacivertliler, sonraki üç seti 25-16, 25-23 ve 15-12 kazanarak derbiden 3-2 galip ayrıldı. TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanan mücadele 146 dakika sürdü.