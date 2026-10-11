Sultanlar Ligi'nde derbide Fenerbahçe tarihi geri dönüşle Beşiktaş'ı 3-2 yendi
Giriş Tarihi:
Vodafone Sultanlar Ligi'nin 2. haftasında Fenerbahçe Medicana, Beşiktaş karşısında unutulmaz bir geri dönüşe imza attı. İlk iki seti 25-20 ve 25-23 kaybeden sarı-lacivertliler, sonraki üç seti 25-16, 25-23 ve 15-12 kazanarak derbiden 3-2 galip ayrıldı. TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanan mücadele 146 dakika sürdü.
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 2. haftasında oynanan derbide Fenerbahçe Medicana, Beşiktaş'ı 3-2 yendi.
Bu sonuçla Fenerbahçe Medicana, ligde 2'de 2 yaptı. Konuk ekip Beşiktaş ise henüz galibiyetle tanışamadı.
MAÇTAN NOTLAR
Salon: TVF Burhan Felek Vestel
Hakemler: Erol Akbulut, Ahmet Kalay
Beşiktaş: Buket Gülübay, Knollema, Merve Atlıer, Ndiaye, Shemanova, Özgenur Çetiner (Simay Kurt, Abderrahim, Evans, Ece Eke, Artyshuk)
Fenerbahçe Medicana: Eda Erdem, Orro, Fedorovtseva, Kübra Akman, Saliha Şahin, Ana Cristina (Gizem Örge, Castillo, Hande Baladın, Ogbogu, Arelya Karasoy Koçaş, Vargas, Jack-Kısal)
Setler: 25-20, 25-23, 16-25, 23-25, 12-15
Süre: 146 dakika (25, 36, 29, 38, 18)