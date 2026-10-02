Yankı Erel, Federico Cina’yı yenerek Jingshan Challenger’da yarı finale çıktı

Milli tenisçi Yankı Erel, Çin’de düzenlenen Jingshan Challenger’da dünya 150 numarası Federico Cina’yı 7-5 ve 7-6’lık setlerle yenerek yarı finale yükseldi. Bir önceki turda turnuvanın 1 numaralı seribaşını eleyen Yankı, final bileti için 3 Ekim Cumartesi günü İtalyan Mattia Bellucci ile karşılaşacak.