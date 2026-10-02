Yankı Erel, Federico Cina’yı yenerek Jingshan Challenger’da yarı finale çıktı
Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
Milli tenisçi Yankı Erel, Çin’de düzenlenen Jingshan Challenger’da dünya 150 numarası Federico Cina’yı 7-5 ve 7-6’lık setlerle yenerek yarı finale yükseldi. Bir önceki turda turnuvanın 1 numaralı seribaşını eleyen Yankı, final bileti için 3 Ekim Cumartesi günü İtalyan Mattia Bellucci ile karşılaşacak.
Milli tenisçi Yankı Erel, Çin'de düzenlenen Jingshan Challenger'da adını yarı finale yazdırdı.
Türkiye Tenis Federasyonunun açıklamasına göre Yankı Erel, çeyrek finalde dünya 150 numarası İtalyan tenisçi Federico Cina'yı 7-5 ve 7-6'lık setlerle 2-0 yendi.
Milli tenisçi, yarı finalde 3 Ekim Cumartesi günü bir başka İtalyan tenisçi Mattia Bellucci ile karşılaşacak.
Turnuvadaki performansıyla dikkati çeken Yankı, son 16 turunda 1 numaralı seribaşı Michael Zheng'i mağlup etmişti.