-°C
CANLI YAYIN

Anadolu Efes’te Mike James aşil tendonu ameliyatı oldu: 7-9 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Anadolu Efes’te Mike James aşil tendonu ameliyatı oldu: 7-9 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor

Andolu Efes, Kızılyıldız müsabakasında sakatlanarak oyuna devam edemeyen Mike James hakkında açıklama yaptı.

Anadolu Efes'ten Kızılyıldız maçında sakatlanan Mike James için açıklama geldi. Mavi-beyazlı kulübün yaptığı açıklamada oyuncunun sahalardan 7-9 ay arası uzak kalacağı belirtildi.

İşte kulübün sosyal medya hesabından yaptığı açıklama...

Anadolu Efes: "Dün oynadığımız Kızılyıldız karşılaşmasında sakatlanan Mike James'e Doç. Dr. Kerem Ülkü tarafından aşil tendonu onarımı ameliyatı uygulandı. Doktorumuz Uğur Diliçıkık, ameliyat sonrası tedavi sürecinin seyri doğrultusunda oyuncumuzun sahalardan 7-9 ay uzak kalacağının öngörüldüğünü belirtti."

Mike James, sezon başı Monaco'dan ayrılıp Anadolu Efes kadrosuna katılmıştı.

Anadolu Efes’te Mike James aşil tendonu ameliyatı oldu: 7-9 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor - 1

Uluslar Ligi'nde kritik sınav: Bosna-Hersek-İsveç mücadelesi A Para'da!
Sonraki Haber
Uluslar Ligi'nde kritik sınav: Bosna-Hersek-İsveç mücadelesi A Para'da!
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın