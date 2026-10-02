Anadolu Efes’te Mike James aşil tendonu ameliyatı oldu: 7-9 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor
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Andolu Efes, Kızılyıldız müsabakasında sakatlanarak oyuna devam edemeyen Mike James hakkında açıklama yaptı.
Anadolu Efes'ten Kızılyıldız maçında sakatlanan Mike James için açıklama geldi. Mavi-beyazlı kulübün yaptığı açıklamada oyuncunun sahalardan 7-9 ay arası uzak kalacağı belirtildi.
İşte kulübün sosyal medya hesabından yaptığı açıklama...
Anadolu Efes: "Dün oynadığımız Kızılyıldız karşılaşmasında sakatlanan Mike James'e Doç. Dr. Kerem Ülkü tarafından aşil tendonu onarımı ameliyatı uygulandı. Doktorumuz Uğur Diliçıkık, ameliyat sonrası tedavi sürecinin seyri doğrultusunda oyuncumuzun sahalardan 7-9 ay uzak kalacağının öngörüldüğünü belirtti."
Mike James, sezon başı Monaco'dan ayrılıp Anadolu Efes kadrosuna katılmıştı.