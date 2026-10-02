Karşıyaka, Galatasaray’ı uzatmada 78-71 yenerek ilk galibiyetini aldı
Basketbol Süper Ligi’nde Karşıyaka, normal süresi 65-65 biten karşılaşmada Galatasaray MCT Technic’i uzatmada 78-71 yenerek sezonun ilk galibiyetini aldı. Cezası nedeniyle taraftarından yoksun oynayan İzmir ekibinde El-Amin, bitime 8,5 saniye kala attığı üçlükle maçı uzatmaya taşıdı ve 18 sayıyla öne çıktı.
Basketbol Süper Ligi'nde Karşıyaka evinde Galatasaray'ı uzatmaya giden maçta 78-71 mağlup etmeyi başararak ilk galibiyetini aldı.
Ligin ilk haftasında Türk Telekom'a deplasmanda son anda yenilen İzmir temsilcisi geçen sezondan sarkan cezası nedeniyle taraftarından yoksun çıktığı evindeki ilk maçta önemli rakibini mağlup etti. Kaf-Kaf'ta El-amin 18 sayıyla oynarken, hafta içinde takıma katılan yeni transfer Starks ilk maçında 11 sayı üretti.
MAÇTAN NOTLAR
Baştan sona çekişmeye sahne olan maçta Karşıyaka ilk periyodu 18-13, devreyi 35-34, üçüncü periyodu 50-48 önde geçti. Son periyotta Galatasaray Şehmus Hazer'in etkili oyunuyla üstünlüğü eline alsa da Muhaymin Mustafa bitime 2 dakika 22 saniye kala serbest atıştan bulduğu sayılarla skoru 60-60'a getirdi. Karşıyaka sonraki hücumlardan yararlanamazken Pierre ile üst üste basketler bulan konuk ekip durumu 60-64'e getirdi.
Galatasaray 62-65 öndeyken bitime 8.5 saniye kala El-amin'in üçlüğü skoru 65-65'e getirip maçı uzatmaya taşıdı. 5 dakikalık uzatma bölümünde Yavuz Gültekin ve Enoch ile basket faulden sayılar bulup 6 farklı üstünlüğü yakalayan Karşıyaka salondan 78-71 galip ayrıldı.
İSTATİSTİKLER
SALON: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka
HAKEMLER: Can Mavisu, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Musa Kazım Çetin
KARŞIYAKA: Weber 3, Mundford 5, Kelly 9, Yavuz Gültekin 7, Enoch 14, Muhaymin Mustafa 7, Starks 11, El-amin 18, Hakan Sayılı, Munson 4
GALATASARAY MCT TECHNIC: Şehmus Hazer 13, Metu 6, Ballo 13, Ivanovic 7, Pierre 11, Robinson, Nikolic 7, Can Korkmaz 5, Smailagic 9, Efe Şekeroğlu, Buğrahan Tuncer
1'İNCİ PERİYOT: 18-13
İLK YARI: 35-34
3'ÜNCÜ PERİYOT: 50-48
NORMAL SÜRE: 65-65
5 FAUL: Enoch (43.54) (Karşıyaka)