Ligin ilk haftasında Türk Telekom'a deplasmanda son anda yenilen İzmir temsilcisi geçen sezondan sarkan cezası nedeniyle taraftarından yoksun çıktığı evindeki ilk maçta önemli rakibini mağlup etti. Kaf-Kaf'ta El-amin 18 sayıyla oynarken, hafta içinde takıma katılan yeni transfer Starks ilk maçında 11 sayı üretti.

MAÇTAN NOTLAR

Baştan sona çekişmeye sahne olan maçta Karşıyaka ilk periyodu 18-13, devreyi 35-34, üçüncü periyodu 50-48 önde geçti. Son periyotta Galatasaray Şehmus Hazer'in etkili oyunuyla üstünlüğü eline alsa da Muhaymin Mustafa bitime 2 dakika 22 saniye kala serbest atıştan bulduğu sayılarla skoru 60-60'a getirdi. Karşıyaka sonraki hücumlardan yararlanamazken Pierre ile üst üste basketler bulan konuk ekip durumu 60-64'e getirdi.

Galatasaray 62-65 öndeyken bitime 8.5 saniye kala El-amin'in üçlüğü skoru 65-65'e getirip maçı uzatmaya taşıdı. 5 dakikalık uzatma bölümünde Yavuz Gültekin ve Enoch ile basket faulden sayılar bulup 6 farklı üstünlüğü yakalayan Karşıyaka salondan 78-71 galip ayrıldı.