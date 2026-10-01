FIFA'nın Fenerbahçe'ye getirdiği transfer yasağı kaldırıldı
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FIFA'nın Fenerbahçe'ye eski futbolcusu En-Nesyri için ödenmesi gereken miktardan dolayı verdiği transfer yasağı cezası kaldırıldı.
FIFA, Youssef En-Nesyri'nin bonservis ödemesi nedeniyle Fenerbahçe'ye uyguladığı üç dönemlik transfer yasağını kaldırdı.
FIFA LİSTESİNDE ARTIK YOK
Fenerbahçe, gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından FIFA'nın resmi transfer yasağı listesinden çıkarıldı. Böylece sarı-lacivertli kulübe uygulanan 3 dönemlik transfer yasağı sona ermiş oldu.
Fenerbahçe'nin, yasağın kaldırılmasıyla birlikte transfer dönemlerinde oyuncu tescili konusunda önündeki engel de ortadan kalktı.