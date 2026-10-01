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FIFA'nın Fenerbahçe'ye getirdiği transfer yasağı kaldırıldı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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FIFA'nın Fenerbahçe'ye getirdiği transfer yasağı kaldırıldı

FIFA'nın Fenerbahçe'ye eski futbolcusu En-Nesyri için ödenmesi gereken miktardan dolayı verdiği transfer yasağı cezası kaldırıldı.

FIFA, Youssef En-Nesyri'nin bonservis ödemesi nedeniyle Fenerbahçe'ye uyguladığı üç dönemlik transfer yasağını kaldırdı.

FIFA LİSTESİNDE ARTIK YOK

Fenerbahçe, gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından FIFA'nın resmi transfer yasağı listesinden çıkarıldı. Böylece sarı-lacivertli kulübe uygulanan 3 dönemlik transfer yasağı sona ermiş oldu.

Fenerbahçe'nin, yasağın kaldırılmasıyla birlikte transfer dönemlerinde oyuncu tescili konusunda önündeki engel de ortadan kalktı.

FIFA'nın Fenerbahçe'ye getirdiği transfer yasağı kaldırıldı - 1

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