Bahis soruşturmasında 448 kulüp yöneticisi PFDK'ye sevk edildi! 4 büyüklerden 31 isim
TFF, bahis soruşturması kapsamında Süper Lig ve 1. Lig kulüplerinde son 5 yılda görev yapan ve görev süresinde bahis oynadığı tespit edilen 448 kişiyi tedbirli olarak PFDK'ye sevk etti. Listede 4 büyüklerden 31 isim yer alırken o isimlerden birinin de Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan olduğu görüldü.
TFF, Süper Lig ve 1. Lig kulüplerinde son 5 yıl içerisinde görev almış ve görev aldığı dönemde bahis oynadığı tespit edilen 448 kişiyi PFDK'ye sevk etti.
DÖRT BÜYÜKLERDEN 31 İSİM
Trabzonspor - 13 kişi (Ertuğrul Doğan, Yalçın Orhan, Zeyyat Kafkas, Murat İskender, Kemal Ertürk, Taner Fikret Saral, Lokman Sadıklar, Şenol Kaynar, Abdulkadir Ferda Başkan, Semih Hekimoğlu, Derviş Köz, İbrahim Şahinkaya, Ceyhun Eskici)
Beşiktaş - 10 kişi (Tarkan Ser, Kerem Gürel, Fırat Fidan, Miraç İltuğ Sungur, Kadir Kılıç, Mustafa Mollaoğlu, Hakan Daltaban, İbrahim Kemal Barış Dillioğlu, Enis Ulusoy, Serhan Çetinsaya)
Galatasaray - 5 kişi (Emir Aral, Özgür Işıtan Gün, Ali Yüce, Maruf Güneş, Hüseyin Ural Aküzüm)
Fenerbahçe - 3 kişi (Eren Ali Dişli, Bekir İrdem, Erdem Sezer)
TFF'DEN AÇIKLAMA
TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:
"Türkiye Futbol Federasyonu'nca yürütülen bahis soruşturması kapsamında, 2026-2027 futbol sezonunda Süper Lig ve TFF 1. Lig'de mücadele eden kulüplerde son 5 yıl içerisinde idareci olarak görev almış ve görev aldığı dönemde bahis oynadığı tespit edilen aşağıdaki kişilerin Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 30.09.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilmesine karar verilmiştir."
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan A Spor'a yaptığı açıklamada "Hiçbir art niyet yok, savunmamızı vereceğiz" ifadelerini kullandı.