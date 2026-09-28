Taraftara bir başkan olarak değil, Samsunspor sevdalısı olarak seslendiğini belirten Yıldırım, "Bu şehrin sokaklarında büyümüş, tribünlerin öfkesiyle coşmuş, maratonun sesinde kendini bulmuş, Atatürklü arma için ömrünü vermeye hazır bir Samsunspor delisi olarak sesleniyorum" dedi.

Yüksel Yıldırım (AA)

"KAVGA EDEN OLARAK ANILMAK İSTEMİYORUM"



Tribünlerden ve sosyal medyadan yükselen tepkilerin farkında olduğunu ifade eden Yüksel Yıldırım, sportif sonuçlar, transferler, bilet politikası ve takımın sahadaki performansına yönelik eleştirileri duyduğunu söyledi. Bazı sözleriyle taraftarları kırmış olabileceğini de belirten Yıldırım, "Ben taraftarlarla kavga eden bir başkan olarak anılmak istemiyorum. Ben taraftarlarla birlikte Samsunspor'un çıkarları için mücadele eden bir başkan olmak istiyorum" diye konuştu.



Samsunspor'un birlikteliğinin önemine dikkat çeken Yıldırım, "Siz bu kulübün ruhusunuz. Geçmişi, bugünü ve geleceğisiniz. Bu arma sizin alın teriniz, haykırışınız ve mirasınız" ifadelerini kullandı.



Göreve geldikleri günden bu yana kulübü daha güçlü hale getirmek için çalıştıklarını belirten Yıldırım, pandemi döneminde dahi Samsunspor'u ayağa kaldırmak için mücadele ettiklerini söyledi.