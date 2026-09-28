Yeşil Burun Adaları'nın kalecisi Josimar Jose Evora Dias (Vozinha), FIFA 2026 Dünya Kupası'ndan önceki sakin hayatını aradığını ve ünlü biri olmanın zorluklarını yaşadığını söyledi.

İngiliz yayın kuruluşu Observer gazetesine konuşan 40 yaşındaki kaleci, "Dürüst olmak gerekirse, bugün sahip olduğum hayatla önceki hayatım arasında bir seçim yapma şansı verilseydi, önceki hayatımı seçerdim." ifadelerini kullandı.

Günlük hayatında rutin olarak yaptığı şeylerin bile zorlaştığını belirten Vozinha, bir restorana gittiğinde birilerinin mutlaka kendisiyle fotoğraf çektirmek ya da imza almak istediğini belirtti.

Ağustos ayında Şili ekibi Colo Colo ile sözleşme imzalayan Vozinha, "Hatta daha da kötüsü beni videoya çekenler oluyor. Hayatımda en çok değişen şey bu. Sanırım bu konuda yapabileceğim hiçbir şey yok." açıklamasını yaptı.